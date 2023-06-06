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У ОАЕ з’явиться перша у світі мечеть, надрукована на 3D-принтері

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У ОАЕ з'явиться перша у світі мечеть, надрукована на 3D-принтері

Наприкінці цього року в Дубаї розпочнеться будівництво першої у світі мечеті, надрукованої на 3D-принтері.

Відомо, що керуватиме проектом головний інженер Департаменту у справах ісламу та благодійної діяльності уряду Дубая Алі Мохаммад Алхальян Алсувайді.

У процесі будівництва мечеті буде задіяно більше десятка величезних 3D-принтерів.

Нова мечеть матиме два поверхи, її загальна площа становитиме 2 000 кв. м. Мечеть зможе одночасно вмістити 600 парафіян.

Завершити роботи планують у першому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, у 2018 році влада Дубая запустила так звану «Стратегію 3D-друку», згідно з якою до 2030 року 25% нових будівель міста буде збудовано за допомогою 3D-принтерів.

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