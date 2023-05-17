У ОАЕ з’явиться найбільший у світі туристичний штучний риф

Компанія URB, яка раніше затіяла проєкт 90-кілометрової велосипедної магістралі в Дубаї, оголосила про новий амбітний проєкт – будівництво найбільшого у світі штучного рифу Dubai Reefs, який покликаний сприяти відновленню океану та розвитку екотуризму.

На штучному рифі в Дубаї висадять 1 млрд коралів

Плани припускають, що проєкт включатиме найрізноманітніший у світі штучний риф площею 200 квадратних кілометрів, на якому може мешкати понад 1 мільярд коралів і 100 мільйонів мангрових дерев. Там же передбачається розмістити житлові, готельні та торгові приміщення, у тому числі плавучі еко-будиночки, хвильові ферми та океанське господарство.

На плавучій ділянці можна буде виробляти нешкідливі для клімату харчові продукти за допомогою регенеративного землеробства в океані.

Але, головне, за словами забудовника — компанії URB, в основу футуристичного проєкту ляже діяльність морського університету, де вчені та дослідники могли б працювати над посиленням захисту морських і прибережних районів Дубая.

Тому морська зона зможе похвалитися також плавучою лабораторією.

DUBAI REEFS – новий досвід для туристів та крок до міст в океані

Принесе розвиток проєкту новий досвід і туристам, які зможуть подорожувати електричними човнами до «Дубайських рифів», щоб отримати унікальний досвід морського екотуризму.

Зупинившись у плавучих еко-курортах та будиночках, які на 100% харчуватимуться від поновлюваних джерел енергії, мандрівники зможуть помилуватися тими самими коралами та мангровими деревами. Будуть доступні для мандрівників та наукових програм у Морському інституті.

«Нам потрібний підприємницький досвід у плануванні прибережних міст. Як інноваційне прибережне місто, Дубай найкраще підходить для такої трансформації. Крім створення унікального сталого напрямку для екотуризму та морських досліджень, Dubai Reefs прагне стати зразком життя в океані, пом’якшуючи при цьому наслідки зміни клімату», – сказав виконавчий директор URB Бахараш Багерян.

Раніше забудовник анонсував проєкт футуристичного велошосе

Залежно від того, коли проєкт буде профінансовано, першу фазу можна реалізувати вже до 2025–2030 років. Зараз починання перебуває на стадії досліджень та розробок. На даний момент проєкт Dubai Reefs є найбільшим у світі починанням такого плану.

Раніше компанія URB також представила проєкт критого велосипедного шосе The Loop завдовжки 93 кілометри. Траса має бути забезпечена клімат-контролем протягом усього року, що зробить ходьбу та їзду на велосипеді кращим видом транспорту у місті. Забезпечуватиме електроенергією The Loop кінетична підлога.