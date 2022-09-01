У Дубай відкрили найбільший на Близькому Сході критий гольф-клуб

У Дубай на території торгового комплексу Dragon Mart 2 відкрився найбільший на Близькому Сході критий гольф-клуб MyGolf Dubai. Простір площею 1300 кв. м може одночасно вмістити понад 200 осіб на 14 симуляторах та реалістично відтворити гру на будь-якому зі 190 полів у всьому світі.

Для любителів розкоші доступні каюти преміального класу, у тому числі два відкритих відсіки та VIP-апартаменти, названі на честь Арнольда Палмера, Рорі Макілроя та Тайгера Вудса. Люкси обладнані тренувальними залами, де гравці можуть удосконалювати свою техніку.

MyGolf Dubai пропонує індивідуальні квитки та членство. Крім того, на території працює Гольф-академія, де можна пройти навчання у персонального тренера. Гольф-клуб відкритий з неділі по четвер, з 10:00 до 22:00, по п’ятницях та суботах – з 10:00 до півночі.

У Дубай вже працює спортивно-розважальний комплекс для любителів активного відпочинку Topgolf Dubai. Комплекс площею понад 5,5 тисячі кв. м розташований на території гольф-клубу Emirates Golf Club.

Він включає 96 інтерактивних майданчиків для гри в гольф із контролем температури. У м’ячі вмонтовано мікрочіпи, завдяки яким система підраховує окуляри. Крім тренувальних майданчиків, до послуг відвідувачів — три ресторани, кілька магазинів, три VIP-люкси та поле для міні-гольфу.

На великій території відбуваються концерти та інші заходи. Тут також встановлені величезні екрани для прямої трансляції спортивних матчів. З тераси на даху відкриваються вражаючі краєвиди на район Dubai Marina.