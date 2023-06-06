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У Дубаї збудують новий грандіозний острів, який затьмарить собою знаменитий Палм-Джумейра

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Дубаї збудують новий грандіозний острів, який затьмарить собою знаменитий Палм-Джумейра

У генеральний план розвитку Дубая до 2040 року включено мега-проект створення нового штучного острова, який покликаний додати емірату понад 100 км пляжів, понад 80 нових готелів, а також перевершити знаменитий острів Палм-Джумейра. Новий проект — Пальма Джебель Алі — щонайменше вдвічі більший за площу.

Як повідомляють у пресі ОАЕ, за фактом йдеться про «перезапуск» проекту. Створення Пальми Джебель Алі планувалося ще понад 20 років тому — тоді, 2002 року, вже було спроектовано штучний острів площею 13,4 кв. км, на якому передбачали створити кілька готелів та курортів, а також житлові райони та комерційні центри. Проте все зупинилося на етапі днопоглиблювальних робіт та меліорації земель — роботу перервала криза 2008 року, після чого вона таки не поновилася.

І ось проект знайшов друге дихання. У ЗМІ заявили, що правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум надав дозвіл на новий проект штучного острова.

Цього разу на ньому заплановано будівництво більш ніж 80 тільки нових готелів та курортів, також острів має додати Дубаю 110 км нових пляжів та стати «еталоном життя та відпочинку на березі моря», що приверне в емірат нових туристів.

До речі, загалом проект розвитку Дубая передбачає, що пляжна територія в еміраті найближчим часом збільшиться вп’ятеро. Крім нового острова, розширювати пляж також планується на згаданому острові Пальм-Джумейра, також їх кількість збільшать в Аль-Мамзарі, новий пляж обіцявши і в гавані Джебель-Алі. Причому деякі з нових пляжів мають поповнити кількість тих, де дозволено нічні купання.

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