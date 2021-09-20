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Плануєте відвідати ОАЕ? Остерігайтеся шахраїв, попереджає посольство ОАЕ

Гліб Парфененко
Плануєте відвідати ОАЕ? Остерігайтеся шахраїв, попереджає посольство ОАЕ
iStock

Чи плануєте ви відвідати Об’єднані Арабські Емірати? Якщо так, то остерігайтеся листів про затвердження рейсів, які зараз відправляють шахраї. Посилаючись на це, посольство ОАЕ в Нью-Делі попередило індійських емігрантів, які мають намір повернутися в ОАЕ, проти підроблених листів з підтвердженням польоту, які відправляються шахраями.

Посольство ОАЕ в своєму твіті також закликало всіх своїх відвідувачів і клієнтів бути обережними при плануванні свого візиту і закликало їх відвідати його офіційний веб-сайт для отримання будь-якої необхідної інформації і згадок. Посольство також додало: «Будь ласка, уникайте відвідування підозрілих сайтів. @UAEembassyIndia не несе відповідальності за будь-які збитки».

Повідомлення від посольства надійшло в той час, коли ОАЕ недавно оголосили, що тепер вони дозволять повернення тих, хто був повністю вакцинований за допомогою схвалених ВООЗ щеплень COVID-19 і має діючі візи на проживання з 15 країн, включаючи Індію. Що стосується деталей про вимоги до прибуття, Національне управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих ОАЕ (NCEMA) додало, що пасажири можуть подати заявку через веб-сайт Федерального управління з питань особистості і громадянства (ICA) і заповнити заявку на вакцинацію, щоб отримати всі необхідні. дозволи на додаток до пред’явлення затвердженого сертифіката про вакцинацію при від’їзді в ОАЕ.

Оскільки Dubai Expo 2020 офіційно відкриється менш ніж через три тижні, ICA і NCEMA також оголосили, що заявки на туристичні візи тепер будуть відкриті для людей з усіх країн за умови, що вони повністю вакциновані одним з схвалених ВООЗ COVID-19 вакцин.

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