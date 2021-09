Плануєте відвідати ОАЕ? Остерігайтеся шахраїв, попереджає посольство ОАЕ

Чи плануєте ви відвідати Об’єднані Арабські Емірати? Якщо так, то остерігайтеся листів про затвердження рейсів, які зараз відправляють шахраї. Посилаючись на це, посольство ОАЕ в Нью-Делі попередило індійських емігрантів, які мають намір повернутися в ОАЕ, проти підроблених листів з підтвердженням польоту, які відправляються шахраями.

Посольство ОАЕ в своєму твіті також закликало всіх своїх відвідувачів і клієнтів бути обережними при плануванні свого візиту і закликало їх відвідати його офіційний веб-сайт для отримання будь-якої необхідної інформації і згадок. Посольство також додало: «Будь ласка, уникайте відвідування підозрілих сайтів. @UAEembassyIndia не несе відповідальності за будь-які збитки».

Disclaimer!! @UAEembassyIndia advises all its visitors & clients to visit it’s official website for any necessary information by clicking on below link:https://t.co/9gTb14WWeF

Pls avoid visiting suspicious sites, @UAEembassyIndia shall not be responsible if any damage occurs pic.twitter.com/PbNcK00CX5

— UAE Embassy-Newdelhi (@UAEembassyIndia) September 8, 2021