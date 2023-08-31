Всі розділи
ГоловнаОАЕОАЕ слідом за Туреччиною терміново знизили туристичний податок через брак туристів
ОАЕТуреччинаТуризм

ОАЕ слідом за Туреччиною терміново знизили туристичний податок через брак туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ОАЕ слідом за Туреччиною терміново знизили туристичний податок через брак туристів

Нестачу туристів виявив за Туреччиною виявили в ОАЕ. Вірніше, в одному конкретному еміраті — йдеться про Абу-Дабі, де терміново було знижено туристичні податки. Так, столичний емірат ОАЕ, розчарований малою кількістю туристів, вирішив зменшити податок на проживання з 1 вересня, а також інші податки, пов’язані з проживанням туристів.

Нагадаємо, що податком туристів в еміраті оподатковували з 2016 року. З готелів стягувався податок на проживання у розмірі 15 дирхамів (приблизно 3,75 євро) на особу за ніч.

У місцевій пресі наводиться заява Міністерства культури і туризму емірату, яка заявила, що за дорученням Виконавчої ради Абу-Дабі, туристичний податок буде знижено з 6% до 4%.

Причина – неприємна статистика. З 18 млн туристів, яких формально нарахували в Абу-Дабі після прибуття в аеропорту, більшу частину склали транзитні пасажири. Сам емірат отримав незрівнянно менше – лише 4.1 млн туристів.

“Рішення про зниження податку спрямоване на збільшення кількості ночівель”, – додали експерти.

Тим часом нагадаємо, що Туреччину арабські туристи почали дратувати.

“Поки ми думали, що зараз заробимо на них гроші, вони почали робити гроші самі”, – так обурені турецькі готельєри прокоментували ситуацію зі здаванням іноземцями своїх будинків у Туреччині в оренду іншим туристам ще на одному курорті.

У Туреччині намагаються впровадити суспільству думку, що таким чином такі власники нерухомості відбирають хліб у місцевих готелів. Йдеться про курорт Бурса, популярний у туристів з арабських країн.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Ліцензовані онлайн казино України з відмінною репутацією та великим асортиментом надійних слотів

Спорт
Ліцензоване онлайн казино - це можливість на законному рівні...

У Туреччині авіапасажирам пропонуватимуть місця “без дітей”

Туреччина
Багато пасажирів засмучуються, виявляючи маленького сусіда по кріслі під...

Таїланд оголосив про запуск нових елітних віз для туристів

Візи
Компанія Thai Privilege Co. Ltd. при Міністерстві туризму та...

З наступного року країни Європи обмежать роботу сервісу оренди житла Airbnb

Австрія
З наступного літа Австрія обмежить кількість ночей, на які...

Туриста зі США заарештували за спробу викрадення дитини з метою сексуальної наруги

США
У Лас-Вегасі американського туриста заарештували за звинуваченням у спробі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму