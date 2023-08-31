ОАЕ слідом за Туреччиною терміново знизили туристичний податок через брак туристів

Нестачу туристів виявив за Туреччиною виявили в ОАЕ. Вірніше, в одному конкретному еміраті — йдеться про Абу-Дабі, де терміново було знижено туристичні податки. Так, столичний емірат ОАЕ, розчарований малою кількістю туристів, вирішив зменшити податок на проживання з 1 вересня, а також інші податки, пов’язані з проживанням туристів.

Нагадаємо, що податком туристів в еміраті оподатковували з 2016 року. З готелів стягувався податок на проживання у розмірі 15 дирхамів (приблизно 3,75 євро) на особу за ніч.

У місцевій пресі наводиться заява Міністерства культури і туризму емірату, яка заявила, що за дорученням Виконавчої ради Абу-Дабі, туристичний податок буде знижено з 6% до 4%.

Причина – неприємна статистика. З 18 млн туристів, яких формально нарахували в Абу-Дабі після прибуття в аеропорту, більшу частину склали транзитні пасажири. Сам емірат отримав незрівнянно менше – лише 4.1 млн туристів.

“Рішення про зниження податку спрямоване на збільшення кількості ночівель”, – додали експерти.

Тим часом нагадаємо, що Туреччину арабські туристи почали дратувати.

“Поки ми думали, що зараз заробимо на них гроші, вони почали робити гроші самі”, – так обурені турецькі готельєри прокоментували ситуацію зі здаванням іноземцями своїх будинків у Туреччині в оренду іншим туристам ще на одному курорті.

У Туреччині намагаються впровадити суспільству думку, що таким чином такі власники нерухомості відбирають хліб у місцевих готелів. Йдеться про курорт Бурса, популярний у туристів з арабських країн.