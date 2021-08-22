Дубай анонсував шість нових туристичних проектів

Його Високість шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, віце-президент, прем’єр-міністр ОАЕ і правитель Дубай, схвалив шість нових проектів туристичного розвитку гірського містечка Хатта.

Проекти включають в себе будівництво фунікулера, облаштування оглядового майданчика на висоті 1300 метрів над рівнем моря, будівництво готелю світового рівня і системи «стійких» водоспадів, а також прокладку пішохідних маршрутів до піку Джебель Умм Аль Нісур – найвищій точці Хатти.

ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا ٦ مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع ١٣٠٠ متر..وتلفريك بطول ٥.٤ كم ..وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور ١٣٠٠ متر ).. وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء ٢٠٠ نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية pic.twitter.com/XewNVdVe88 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

Жителі Хатти також зможуть побудувати 200 будинків відпочинку, що істотно посилить розвиток внутрішнього туризму. Як зазначив шейх Мухаммед, програма туристичного розвитку Хатти стартувала в 2016 році. За цей час число туристів зросла з 60 тисяч до мільйона в рік.

بدأنا في ٢٠١٦ مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من ٦٠ ألف لمليون زائر في ٢٠٢٠ ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر ٥٠٠ وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنويا يزيد عن ١٠٠ مليون درهم لأبناء المنطقة .. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا pic.twitter.com/PQw7XKYm4m — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

Планується, що будинки відпочинку будуть приносити жителям регіону дохід в розмірі 100 млн дирхамів щорічно. Проекти Управління електропостачання і водопостачання Дубая забезпечать роботою 500 місцевих молодих людей.

Правитель Дубай зазначив, що Хатта стане зразком розвитку малих міст регіону. За короткі терміни гірське селище перетворилося в одну з головних туристичних визначних пам’яток емірату, а нові проекти вплинуть на розвиток туристичної галузі в національному масштабі.