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Дубай анонсував шість нових туристичних проектів

Влада Дубай схвалили 6 нових проектів туристичного розвитку Хатти

Євгеній Подольський

Його Високість шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, віце-президент, прем’єр-міністр ОАЕ і правитель Дубай, схвалив шість нових проектів туристичного розвитку гірського містечка Хатта.

Проекти включають в себе будівництво фунікулера, облаштування оглядового майданчика на висоті 1300 метрів над рівнем моря, будівництво готелю світового рівня і системи «стійких» водоспадів, а також прокладку пішохідних маршрутів до піку Джебель Умм Аль Нісур – найвищій точці Хатти.

Жителі Хатти також зможуть побудувати 200 будинків відпочинку, що істотно посилить розвиток внутрішнього туризму. Як зазначив шейх Мухаммед, програма туристичного розвитку Хатти стартувала в 2016 році. За цей час число туристів зросла з 60 тисяч до мільйона в рік.

Планується, що будинки відпочинку будуть приносити жителям регіону дохід в розмірі 100 млн дирхамів щорічно. Проекти Управління електропостачання і водопостачання Дубая забезпечать роботою 500 місцевих молодих людей.

Правитель Дубай зазначив, що Хатта стане зразком розвитку малих міст регіону. За короткі терміни гірське селище перетворилося в одну з головних туристичних визначних пам’яток емірату, а нові проекти вплинуть на розвиток туристичної галузі в національному масштабі.

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