Шейх Мухаммед анонсировал шесть новых туристических проектов

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, одобрил шесть новых проектов туристического развития горного городка Хатта.

Проекты включают в себя строительство фуникулера, обустройство смотровой площадки на высоте 1300 метров над уровнем моря, строительство отеля мирового уровня и системы «устойчивых» водопадов, а также прокладку пешеходных маршрутов к пику Джебель Умм Аль Нисур – самой высокой точке Хатты.

ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا ٦ مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع ١٣٠٠ متر..وتلفريك بطول ٥.٤ كم ..وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور ١٣٠٠ متر ).. وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء ٢٠٠ نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية pic.twitter.com/XewNVdVe88 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

Жители Хатты также смогут построить 200 домов отдыха, что существенно подстегнет развитие внутреннего туризма. Как отметил шейх Мухаммед, программа туристического развития Хатты стартовала в 2016 году. За это время число туристов выросло с 60 тысяч до миллиона в год.

بدأنا في ٢٠١٦ مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من ٦٠ ألف لمليون زائر في ٢٠٢٠ ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر ٥٠٠ وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنويا يزيد عن ١٠٠ مليون درهم لأبناء المنطقة .. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا pic.twitter.com/PQw7XKYm4m — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

Планируется, что дома отдыха будут приносить жителям региона доход в размере 100 млн дирхамов ежегодно. Проекты Управления электроснабжения и водоснабжения Дубая обеспечат работой 500 местных молодых людей.

Правитель Дубая отметил, что Хатта станет образцом развития малых городов региона. За короткие сроки горное селение превратилось в одну из главных туристических достопримечательностей эмирата, а новые проекты окажут влияние на развитие туристической отрасли в национальном масштабе.