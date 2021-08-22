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ОАЭ

Шейх Мухаммед анонсировал шесть новых туристических проектов

Влада Дубай схвалили 6 нових проектів туристичного розвитку Хатти

Евгений Подольский

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, одобрил шесть новых проектов туристического развития горного городка Хатта.

Проекты включают в себя строительство фуникулера, обустройство смотровой площадки на высоте 1300 метров над уровнем моря, строительство отеля мирового уровня и системы «устойчивых» водопадов, а также прокладку пешеходных маршрутов к пику Джебель Умм Аль Нисур – самой высокой точке Хатты.

Жители Хатты также смогут построить 200 домов отдыха, что существенно подстегнет развитие внутреннего туризма. Как отметил шейх Мухаммед, программа туристического развития Хатты стартовала в 2016 году. За это время число туристов выросло с 60 тысяч до миллиона в год.

Планируется, что дома отдыха будут приносить жителям региона доход в размере 100 млн дирхамов ежегодно. Проекты Управления электроснабжения и водоснабжения Дубая обеспечат работой 500 местных молодых людей.

Правитель Дубая отметил, что Хатта станет образцом развития малых городов региона. За короткие сроки горное селение превратилось в одну из главных туристических достопримечательностей эмирата, а новые проекты окажут влияние на развитие туристической отрасли в национальном масштабе.

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