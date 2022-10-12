Українців попередили про затримку десятків поїздів після російського обстрілу

Десятки поїздів затримуються після масованого удару російськими ракетами Україною. Залізничні вокзали працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

“Станом на 8:30 за звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси – затримуються на час від 30 хвилин і більше”, – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що залізничні вокзали працюють у звичайному режимі, а підземні переходи працюють як укриття.

Водночас київська кільцева електричка працює за графіком для забезпечення пересування містом. Також нормалізовано рух приміських рейсів у всіх регіонах.