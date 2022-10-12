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Україна

Українців попередили про затримку десятків поїздів після російського обстрілу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Українців попередили про затримку десятків поїздів після російського обстрілу

Десятки поїздів затримуються після масованого удару російськими ракетами Україною. Залізничні вокзали працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

“Станом на 8:30 за звичним графіком рухаються 40 поїздів; до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси – затримуються на час від 30 хвилин і більше”, – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що залізничні вокзали працюють у звичайному режимі, а підземні переходи працюють як укриття.

Водночас київська кільцева електричка працює за графіком для забезпечення пересування містом. Також нормалізовано рух приміських рейсів у всіх регіонах.

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