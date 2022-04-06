У Бородянці російські солдати розстріляли людей, які намагалися допомогти своїм сусідам

У Бородянці Київської області російські солдати розстріляли людей, які намагалися допомогти своїм сусідам, які опинилися під завалами. «Їх не хвилювало, що ніхто не відкривав по них вогонь», — сказав Георгієрко з місцевої адміністрації.

Бородянка, місто на Київщині з населенням у кілька тисяч людей, було відбито українськими військами з рук російських військ п’ять днів тому.

Як повідомив порталу «Обозреватель» голова Бородянської міськради Георгій Єрко, росіяни розстрілювали мешканців та обстрілювали житлові будинки. «Не зважаючи на те, що ніхто не відкривав по них вогонь», — додав Джерко.

Спочатку мешканці намагалися залишити місто на власних автомобілях, але обстріляли з автоматів. Тоді загинули перші вісім людей.

«Вони стріляли з тяжкої зброї»

Пізніше російські солдати стріляли в людей не лише з автоматів, а й із важкої зброї. Місто теж зазнало бомбардування.

– Наше місто зазнало першого авіаудару. Бомби скинули на восьмиповерхові будинки. А тих, хто був у підвалах, закопували живцем. Ми спробували викопати їх одразу. Було оголошено зенітну тривогу. Пізніше знову прийшли колони, танки, БТРи – і вони стріляли по людях, які намагаються дістатися поранених. Ми звернулися до них письмово – розкопки не дали, – сказав він.

Зруйнована інфраструктура

Невідомо скільки людей поховано під уламками будівель. Досі трупи не знаходили. Багато будинків заміновано, а інфраструктура зруйнована. Професіонали шукають будинки, які ще можна відремонтувати. Проводиться розмінування території.

Генштаб ЗСУ опублікував фото від 5 квітня з Бородянки після її вилучення з рук окупантів: