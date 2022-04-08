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Росія завдала удару по залізничному вокзалу Краматорська, понад 30 загиблих, більше сотні поранених

Гліб Парфененко
Росія завдала удару по залізничному вокзалу Краматорська, понад 30 загиблих, більше сотні поранених

Понад 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції у східному місті Краматорську, повідомляє Бі-бі-сі. ЗМІ посилаються на інформацію Державної залізничної компанії України.

Краматорськ – одна з найсхідніших станцій, які все ще працюють в Україні. Губернатор Донецька сказав, що у цей час тисячі людей знаходилися там, намагаючись сісти на потяги, які мали вивезти їх із району.

Глава Укрзалізниці додав, що у вокзал потрапили дві ракети.

Краматорськ широко відомий як один із основних маршрутів евакуації зі сходу України.

Чекайте на подробиці.

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