Росія завдала удару по залізничному вокзалу Краматорська, понад 30 загиблих, більше сотні поранених

Понад 30 людей загинули та понад 100 отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції у східному місті Краматорську, повідомляє Бі-бі-сі. ЗМІ посилаються на інформацію Державної залізничної компанії України.

Краматорськ – одна з найсхідніших станцій, які все ще працюють в Україні. Губернатор Донецька сказав, що у цей час тисячі людей знаходилися там, намагаючись сісти на потяги, які мали вивезти їх із району.

Глава Укрзалізниці додав, що у вокзал потрапили дві ракети.

Краматорськ широко відомий як один із основних маршрутів евакуації зі сходу України.

Su un lato di uno dei razzi caduti sulla stazione di Krematorsk è visibile la scritta in russo "per i bambini", da intendersi come "vendetta per i bambini morti" o qualcosa del genere. Orrore. pic.twitter.com/RWIYXjnDFB

— Daniele Angrisani (@putino) April 8, 2022