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Украина

Кличко: отложите возвращение в Киев на несколько дней

Евгений Подольский

Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей отложить возвращение на несколько дней из-за комендантского часа и обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов в городах вокруг Киева.

Тем временем президент Владимир Зеленский посетил город Буча, где появились сообщения о зверствах в отношении мирных жителей и массовых захоронениях.

Агентство AFP сообщило, что переговоры между Киевом и Москвой, как ожидается, возобновятся сегодня по видеосвязи. Зеленский обвинил Россию в затягивании переговорного процесса, что, по его словам, не в интересах Москвы.

Президент Украины обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и бывшему президенту Франции Николя Саркози с приглашением посетить город Буча, где местные власти отметили массовые расстрелы мирных жителей.

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