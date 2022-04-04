Кличко: отложите возвращение в Киев на несколько дней

Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей отложить возвращение на несколько дней из-за комендантского часа и обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов в городах вокруг Киева.

Тем временем президент Владимир Зеленский посетил город Буча, где появились сообщения о зверствах в отношении мирных жителей и массовых захоронениях.

Агентство AFP сообщило, что переговоры между Киевом и Москвой, как ожидается, возобновятся сегодня по видеосвязи. Зеленский обвинил Россию в затягивании переговорного процесса, что, по его словам, не в интересах Москвы.

Президент Украины обратился к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и бывшему президенту Франции Николя Саркози с приглашением посетить город Буча, где местные власти отметили массовые расстрелы мирных жителей.