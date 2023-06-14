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Названо найкращі авіакомпанії світу 2023 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Названо найкращі авіакомпанії світу 2023 року — черговий рейтинг найкращих перевізників представила компанія Airline Raitings. Очолює опублікований список новозеландська Air New Zealand. Українських авіакомпаній у списку зі зрозумілих причин немає.

Як заявляють експерти компанії, список складається за 12 критеріями, такими як середній вік літаків у парку, відгуки пасажирів, прибутковість, розвиток мережі, показники безпеки та інновації.

Повністю список виглядає так:

  1. Air New Zealand
  2. Qatar Airways
  3. Etihad Airways
  4. Korean Air
  5. Singapore Airlines
  6. Qantas
  7. Virgin Australia/Virgin Atlantic
  8. EVA Air
  9. Cathay Pacific Airways
  10. Emirates
  11. Lufthansa/Swiss
  12. SAS
  13. TAP Portugal
  14. All Nippon Airways
  15. Delta Air Lines
  16. Air Canada
  17. British Airways
  18. Jet Blue
  19. JAL
  20. Vietnam Airlines
  21. Turkish Airlines
  22. Hawaiian
  23. KLM
  24. Alaska Airlines
  25. United Airlines

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