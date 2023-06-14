Названо найкращі авіакомпанії світу 2023 року — черговий рейтинг найкращих перевізників представила компанія Airline Raitings. Очолює опублікований список новозеландська Air New Zealand. Українських авіакомпаній у списку зі зрозумілих причин немає.
Як заявляють експерти компанії, список складається за 12 критеріями, такими як середній вік літаків у парку, відгуки пасажирів, прибутковість, розвиток мережі, показники безпеки та інновації.
Повністю список виглядає так:
- Air New Zealand
- Qatar Airways
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia/Virgin Atlantic
- EVA Air
- Cathay Pacific Airways
- Emirates
- Lufthansa/Swiss
- SAS
- TAP Portugal
- All Nippon Airways
- Delta Air Lines
- Air Canada
- British Airways
- Jet Blue
- JAL
- Vietnam Airlines
- Turkish Airlines
- Hawaiian
- KLM
- Alaska Airlines
- United Airlines