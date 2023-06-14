Названо найкращі авіакомпанії світу 2023 року — черговий рейтинг найкращих перевізників представила компанія Airline Raitings. Очолює опублікований список новозеландська Air New Zealand. Українських авіакомпаній у списку зі зрозумілих причин немає.

Як заявляють експерти компанії, список складається за 12 критеріями, такими як середній вік літаків у парку, відгуки пасажирів, прибутковість, розвиток мережі, показники безпеки та інновації.

Повністю список виглядає так: