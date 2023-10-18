У Норвегії туристам почали роздавати безкоштовні пакети для справлення своєї потреби

На Лофотенських островах цього сезону активно намагалися вирішити проблему людських екскрементів. Їх на стежках, у кущах, на ділянках місцевих мешканців, на цвинтарях – взагалі скрізь, де тільки можна, постійно лишали туристи. Звинувачувати їх у цьому, звичайно ж, варто, але, заради справедливості, і туалетів на островах практично немає. Обслуговувати їх тут важко, а будувати просто на піших маршрутах взагалі неможливо.

Після того як проблема набрала дуже великих масштабів, влада вирішила запустити пілотний проєкт і стала пропонувати кожному, хто приїжджає на острови, безкоштовні пакети для справлення своєї потреби. Це одноразові досить об’ємні ємності. Для зручності навіть розставили інформаційні щити, як правильно їх використовувати.

А там все просто – звільняєте частину тіла нижчу за поперек від одягу, пов’язуєте пакет на пояс – і вуаля. Усі використані ємності приїжджі скидають у спеціальні контейнери. Пакети не розповсюджують запах і більш ніж на 80% розкладаються, не забруднюючи середовище.

Після завершення високого сезону спеціальна інспекція прогулялася найпопулярнішими туристичними маршрутами. За підрахунками (методика не уточнюється), кількість смердючих слідів перебування туристів скоротилася вдвічі.

На Лофотенських островах результат вважають успішним. Проєкт планують продовжити і надалі. А до одноразових пакетів вже придивляються в інших природних місцях Норвегії та Фінляндії.

«Більшість людей поставилася до пакетів позитивно. Але деякі, як і раніше, думають, що людські екскременти – це біорозкладний продукт і випорожнюватися можна, де захочеш. Сподіваюся, що подальша практика використання пакетів пробудить відповідальність у людей», – каже Оле Якоб Квальшауг, директор національного парку Лофотодден. Також він запевнив, що кілька нових туалетів у нацпарку вони таки збудують. Швидше за все, вони будуть розташовані біля паркувань. А от у піший похід, як і раніше, – лише з пакетом.