Туристам почали видавати чорні пластикові пакети після прибуття на популярний курорт

Всім туристам почали видавати чорні пластикові пакети для збирання власних фекалій після прибуття на Лофотенські острови – популярний курорт, розташований на півночі Норвегії у Північному морі. Ця нова ініціатива була розроблена дослідницею Роуз Келлер з Національного дослідницького інституту з природи Норвегії (NINA) в рамках плану боротьби з проблемою забруднення, що зростає.

Як повідомила британська газета Mirror, Келлер звернула увагу на важливість розуміння способу мислення туристів та їхньої поведінки у природному середовищі. «Ви повинні розуміти спосіб мислення людей і те, як вони переміщуються у природі. Як тільки ми дізнаємося про це, зможемо з’ясувати, які заходи спрацюють і які повідомлення найкраще підходять для них», — зазначила вона. Щоб уникнути проблеми забруднення архіпелагу людськими екскрементами, гостям архіпелагу запропонували видавати пакети, подібні до тих, які власники собак неохоче використовують для прибирання за своїми вихованцями.

Теоретично у туристів високий інтерес до нових засобів збереження чистоти природи

Опитування серед приїжджих показало, що 75% з них готові використовувати нові засоби для збору фекалій, якщо вони будуть безкоштовними та доступними. Це говорить про високу зацікавленість у вирішенні проблеми забруднення, вважає Келлер.

Впровадження нових засобів на Лофотенських островах вже сталося. Минулого тижня там було встановлено інформаційні таблички, коробку з пакетами та контейнер для сміття, де туристи можуть викинути заповнені пакети з фекаліями.

Видання уточнило, що спочатку було замовлено 400 пакетів — їхня місцева влада роздає безкоштовно протягом чотиритижневого тестового періоду. Але після цього за ємності доведеться платити, сума поки що не називається.

За словами дослідниці, вона особисто протестувала такий пакет та відзначила його простоту використання та запечатування, а також здатність утримувати бактерії. Крім того, вона звернула увагу на те, що близько 80% пакету піддається біологічному розкладу, що сприяє зниженню негативного впливу на довкілля. Проте за фактом поки що гості островів пакети до урн не доносять, а кидають у кущі або закидають на дерева.

Чому виникла така делікатна проблема?

За словами фахівця, трафік на островах дуже високий і це видно з відходів, які залишають після себе приїжджі. Водночас Лофотенські острови стикаються з проблемами обмеженого фінансування та підтримки комунальних послуг на належному рівні. Влада запровадила заборону дикі табори, тобто, людям не можна розбивати намети на пляжах Лофотен. Це зроблено, щоб впоратися з напливом мандрівників та зменшити їхній негативний вплив на навколишнє середовище.

Очікується, що найближчими роками може бути введений туристичний податок для забезпечення фінансування та підтримки комунальних послуг відповідно до вимог стандартів та збереження природних ресурсів островів.

Довідка: Лофотенські острови славляться своєю неповторною природою, прекрасними краєвидами та унікальним кліматом. Вони є гористою групою островів з високими гранітними піками, крутими скелями, білими піщаними пляжами і прозорими водами фіордів. Вони також відомі своїми химерними рибальськими селами, де можна побачити традиційні дерев’яні будиночки, відомі як «рорбу».

Лофотенські острови пропонують багато активностей для відпочиваючих. Вони популярні серед любителів риболовлі, у тому числі лову тріски та лосося. Острови також приваблюють екомандрівників, які можуть вирушити у походи горами та дослідити природу. Крім того, Лофотенські острови пропонують можливість спостерігати північне сяйво, особливо у зимові місяці. Культурні пам’ятки, включаючи музеї, виставки та фестивалі, також роблять північний напрямок цікавим для відвідування.