Визначено 5 країн, куди масово прямують німці у 2023 році

Німецький туристичний ринок, який є ключовим для багатьох курортів світу, окреслив основні напрямки відпочинку у 2023 році. Топ-5 країн, куди масово спрямують німці, назвав на виставці ITB Berlin президент Німецької асоціації подорожей (DRV) Норберт Фібіг.

Під час відкриття щорічного ярмарку світового масштабу в Німеччині глава звернув увагу на те, що тенденції вказують на оптимістичний прогноз для цьогорічних подорожей, на відміну від попередніх, коли пандемія коронавірусу та пов’язані з ним обмеження скували туризм по всьому світу. «Німеччина хоче подорожувати! “Ранні пташки” повернулися, і туристичні агенції та туроператори увірвалися цього року на повній швидкості”, – зазначив Фібіг.

П’ятірка найкращих туристичних напрямків для німецьких мандрівників цього року наступна:

Туреччина Іспанія Греція Єгипет Португалія

Згідно з дослідженням, проведеним Travel Data + Analytics (TDA) для DRV, майже 40% від загального доходу від бронювання на наступне літо припадатиме на напрями Східного Середземномор’я, включаючи Грецію, Туреччину та Єгипет.

«Це вселяє в нас упевненість у 2023 році, незважаючи на добре відому невизначеність глобальних політичних та економічних подій. Ми майже досягли мети влітку 2022 року. Усього 2% не вистачає, щоб побити літній рекорд 2019 року», – додав чиновник.

На його думку, незважаючи на геополітичні потрясіння, зростаючу інфляцію і природну катастрофу в Туреччині, ознаки на весь рік відпустки хороші, так як засновані не тільки на оптимізмі, але і на тенденції раннього бронювання, що відроджується, на літо. Фібіг підкреслив, що значна частина туристів, які планують вирушити у відпустку, все ще бронює місця на зимовий сезон, який триватиме до кінця наступного місяця.

Щодо даних на період до Великодня 2023 року (католицький — 9 квітня, православний — 16 квітня), то більшість німців забронювали пакетні тури за такими напрямками:

Єгипет Канарські острови та Туреччина Балеарські острови Мальдіви Греція Об’єднані Арабські Емірати Таїланд Португалія Домініканська республіка

На травень, на курорти Іспанії, Греції та Туреччини припадає 65% від загальної кількості туристів.

Фібіг підкреслив, що кількість бронювань круїзів цього року також помітно збільшилася. «Круїзний сектор уже досяг вражаючого відновлення минулого року після серйозних збитків від «корони». Німці хочуть повернутися до круїзних лайнерів — як морем, так і річками. Опитані нами турагенти вважають круїзи головною тенденцією цього року», – зазначив він. Щодо таких далекомагістральних напрямів, як США, Мальдіви та Маврикій, також відзначився помітним зростанням серед німецьких туристів.

Крім цього, на тлі даних про високу популярність туристичних поїздок Фібіг нагадав і про хаос, який виник в аеропортах Німеччини минулого року. Він заявив про необхідність зробити набагато більше для авіатуризму, щоб задовольнити високий попит у основних напрямках. Нагадаємо, минулого літа в аеропортах Німеччини виникли довгі черги та затримки через брак персоналу, а тисячі рейсів було скасовано.