Влада Німеччини виступають проти легалізації канабісу

Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило свою позицію проти легалізації канабісу, повідомляє DPA.

В агентстві уточнили, що така позиція виникла після того, як представник Німецької соціал-демократичної партії у справах охорони здоров’я оголосив про легалізацію цього легкого наркотику.

Органи охорони здоров’я нагадують, що канабіс – небезпечна речовина, і його легалізація не гарантує здоров’я суспільства.

Голова Федерального союзу поліції Олівер Малкіїла сказав, що немає сенсу відкривати двері для іншого небезпечного і часто тривіального наркотику на додаток до легального, але також небезпечного алкоголю.

Президент Союзу поліцейських Німеччини Райнер Венд заявив, що канабіс – це не тільки небезпечний наркотик, але і загрозливий, особливо для молоді, оскільки його склад неможливо контролювати.

Вільні демократи і зелені підтримують легалізацію каннабіса і його продаж в ліцензованих спеціалізованих магазинах.

Зі свого боку, молодіжна організація Вільних демократів закликає до ще більшої наркореформі.

«Замість найменшого спільного знаменника нам тепер потрібні серйозні реформи, які виходять далеко за рамки легалізації канабісу», – сказав лідер молодих лібералів Йенс Тойтрін.