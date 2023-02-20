Лікування марихуаною для туристів у Таїланді може обернутися в’язницею в Індонезії

За останні два місяці на Балі затримано 15 іноземців за ввезення забороненої в Індонезії марихуани. Усі туристи прибули з Таїланду. Австралійське видання новин 18 лютого привело список з громадянством порушників, в якому на першому місці Росія, а слідом йдуть Великобританія, США, Китай і Бразилія.

Марихуана, що потрапляє в сумках туристів до Індонезії з Таїланду, є переважно сушеним листям і квітами, прокоментував ситуацію співробітник балійської митниці. Він нагадав, що в Індонезії канабіс неприпустимий, навіть якщо він у вигляді препаратів для медичного використання.

За повідомленням влади, туристи прибували з наркотиком, забувши про нього чи думаючи, що з ним усе гаразд, бо вони придбали його на законних підставах. Влітку минулого року Таїланд пом’якшив своє законодавство, легалізувавши продаж та застосування канабісу в медичних цілях без рецептів від лікаря та для приготування традиційних тайських страв.

Сьогодні на популярних у туристів курортах – у Паттаї, на Пхукеті та Самуї – сотні кіосків торгують препаратами з низьким вмістом психоактивної наркотичної речовини. Серед них чимало й таких, де працюють без ліцензії чи пропонують туристам «траву» для куріння, що заборонено також у Таїланді.

У тайських ЗМІ нерідкі повідомлення про рейди поліції щодо виявлення порушників у сфері торгівлі марихуаною. Зокрема, тиждень тому поліцейські конфіскували автомат із продажу канабісу на острові Ко Лан, на пляжі якого пороми щодня доставляють тисячі гостей із Паттаї.

Інтерес австралійського видання до проблеми незаконного перевезення наркотиків пов’язаний з історією Шапель Корбі, яка свого часу була засуджена до 20 років ув’язнення за контрабанду марихуани на Балі.