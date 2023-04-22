Косяк за косяком: в Амстердамі почалися масові репресії проти туристичних магазинів

Боротьба з іміджем «міста наркотуризму» призвела до того, що у популярному у туристів мегаполісі почалися масові репресії проти туристичних магазинів. В Амстердамі закрито одразу сім туристичних магазинів, що продавали туристам «косяк за косяком» та отримали офіційно звинувачення у незаконній торгівлі легкими наркотиками.

Як повідомляють ЗМІ Нідерландів, сім сувенірних і тютюнових магазинів у центрі Амстердама були закриті за цим звинуваченням. Продавців було взято на місці злочину – розслідування, проведене поліцією, показало, що в цих магазинах була значна кількість наркотичних сумішей, продаж яких в Амстердамі дозволено лише в спеціальних «кафешопах» за дотримання суворих правил охорони здоров’я та безпеки.

При цьому наголошується, що продавати траву вигідно у найтуристичніших місцях. Всі зачеплені магазини знаходяться в центрі міста та розташовані на основних туристичних маршрутах. Як заявила влада міста, «торгівля, вживання та наявність наркотиків негативно позначаються на громадському порядку», а це може призвести до «незахищеності туристів та місцевих мешканців через незручність та залучення магазину до злочинної діяльності».

При цьому про плани розгорнути групи спеціального контролю щодо незаконних «косяків» мер Амстердама Фемке Халсема оголосила ще в грудні 2022 року. Перший рейд було проведено 23 березня, і ось знову поліція перевірила десять магазинів і заявила, що у семи з них було виявлено легкі наркотики.

Для представлення масштабів — поліція повідомляє, що виявила 2540 заздалегідь скручених косяків, що містять загалом 1270 грамів канабісу. Причому магазини належать компанії Q&Q Tabak & Souvenirs BV, якою управляє 44-річний Давуд Квадрі, який, до речі, прибув до Нідерландів як біженець з Афганістану двадцять років тому.