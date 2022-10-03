В Амстердамі хочуть заборонити туристам вживати марихуану

Як пише The Guardian, влада Амстердама обговорює можливість запровадження заборони для туристів на відвідування «кафешопів» — спеціальних закладів, які продають канабіс.

Мер міста Фемке Халсема заявила, що нова заборона сприятиме боротьбі зі злочинністю, у тому числі з поширенням важких наркотиків.

За даними мерії Амстердама, 100 із 166 кофешопів Амстердама обслуговують переважно туристів.

Нагадаємо, Народна партія за свободу і демократію (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) ще два роки тому пропонувала заборонити туристам вживати марихуану, зазначаючи, що «Амстердам надто гарний для цього, і його мешканці заслуговують на краще». Мерія столиці Нідерландів обговорювала це питання рік тому.