Вибори налякали німецьких мільйонерів. Вони шукають притулок для своїх багатств в Швейцарії

Зростання лівих в найбільшій економіці Європи налякав мільйонерів, і вони почали переводити свої активи до Швейцарії, як цитує Business Standard банкірів і юристів.

Попередні результати голосування в Німеччині дозволяють припустити, що соціал-демократам вдалося отримати більше голосів, ніж християнським демократам, і ймовірно, сформувати уряд разом з “зеленими” і іншим формуванням.

Мільйонери в Німеччині побоюються повернення податку на багатства, а так само підвищення податку на спадщину. “Для надбагатих це найбільша проблема”, – говорить представник уряду Німеччини. “Сім’ї підприємців стурбовані”.

Цей крок свідчить про те, що багатії як і раніше вважають Швейцарію привабливим місцем для зберігання своїх станів, незважаючи на спроби країни стерти свій імідж притулку мільярдерів. Жодна інша країна не має такої кількості зарубіжних активів, як Швейцарія. Приплив коштів зростає навіть в 2020 році.

Одна з причин – політична стабільність в Швейцарії, яка сяяла в розпал геополітичної напруженості і пандемії.

За перші три місяці 2021 року депозити німецьких домогосподарств і компанією виросли майже з 5 млрд доларів до 37,5 млрд доларів, за даними Міжнародного центру з розподілу коштів. Сюди не входять облігації, векселі та інші фінансові інструменти.

Більш свіжі цифри поки не відомі, але інсайдери вважають, що приплив не припиняється.

“Дуже багаті люди, особливо підприємці, турбуються, що Німеччина поверне наліво”, – говорить Флоріан Дурселлен, директор з управління активами в LGT Switzerland.