Выборы напугали немецких миллионеров. Они ищут убежище для своих богатств в Швейцарии

Рост левых в крупнейшей экономике Европы напугал миллионеров, и они начали переводить свои активы в Швейцарию, как цитирует Business Standard банкиров и юристов.

Предварительные результаты голосования в Германии позволяют предположить, что социал-демократам удалось получить больше голосов, чем христианским демократам, и вероятно, сформировать правительство вместе с «зелеными» и другим формированием.

Миллионеры в Германии опасаются возвращения налога на богатства, а так же повышения налога на наследство. «Для сверхбогатых это самая большая проблема», — говорит представитель правительства Германии. «Семьи предпринимателей обеспокоены».

Этот шаг свидетельствует о том, что богачи по-прежнему считают Швейцарию привлекательным местом для хранения своих состояний, несмотря на попытки страны стереть свой имидж пристанища миллиардеров. Ни одна другая страна не имеет такого количества зарубежных активов, как Швейцария. Приток средств растет даже в 2020 году.

Одна из причин — политическая стабильность в Швейцарии, которая сияла в разгар геополитической напряжённости и пандемии.

За первые три месяца 2021 года депозиты немецких домохозяйств и компанией выросли почти с 5 млрд долларов до 37,5 млрд долларов, по данным Международного центра по распределению средств. Сюда не входят облигации, векселя и другие финансовые инструменты.

Более свежие цифры пока не известны, но инсайдеры считают, что приток не прекращается.

«Многие богатые люди, особенно предприниматели, беспокоятся, что Германия повернет налево», — говорит Флориан Дурселлен, директор по управлению активами в LGT Switzerland.