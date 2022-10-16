У готелях Німеччини вводять паливні збори: туристів змусять платити за газ та світло

Німецькі готелі спробують “вибратися” з енергетичної кризи за рахунок туристів і вводять додаткові паливні збори для туристів за прикладом авіакомпаній, але тільки за електроенергію та опалення. При цьому готелям доводиться дотримуватись вкрай складного балансу — без поборів з туристів вони зруйнуються до кінця зими, але «перебравши» з розміром такого податку, вони ризикують отримати масові відмови туристів майже з тим самим результатом. При цьому «у відмову» туристи йдуть вже з додаткової суми в 15 євро і вище. Таку статистику оприлюднила Німецька туристична асоціації (DRV).

У середньому сума збору поки що не перевищує 9 євро навіть у найлюксовіших готелях, у середньому ціна податку — 3-5 євро, заявляють експерти, наводячи такі приклади. Готель 5* Bareiss у популярній туристичній провінції Шварцвальд, де номер коштує 285 євро, з вересня ввів збір у розмірі 9 євро за ніч, причому власники не виключають підвищення «енергетичного збору» у міру настання зимових холодів та збільшення витрат на опалення. Schlossgut Gross Schwansee на узбережжі Балтійського моря бере 5 євро з туриста за весь період перебування, Krone-Post у Баварії такий же податок просить за ніч, The Hearts у Браунлазі просить лише 3 євро.

У будь-якому випадку, власники кажуть, що це вимушений захід, причому він не поповнить усіх втрат. “Без цих податків найпізніше до березня ми витратимо всі резерви і зруйнуємося”, – оцінив власник готелю Krone-Post Мейк Ліндберг. Втім, чи допоможуть утриматися на плаву додаткові 5 євро з туриста — питання, коли треба покрити готелю платежі за газ та електрику у розмірі 200 000 євро на рік. «Сума збору має бути 7,5 євро за ніч. Однак за вартістю 130 євро за номер зайві 7,5 євро загрожують відпливом клієнтів», – запевняє готельєр.

Загалом поки що туристи розуміють, у чому причина поборів — додають німецькі власники готелів. Проте платити готові не всі. Пункт про додаткові витрати за енергію тепер з’явився і в умовах договору з клієнтами: туристів попереджають про можливі побори, які їм доведеться сплатити на місці. Якщо за 20 днів до заїзду готель запровадить такий збір і його сума перевищить 8% вартості ночівлі, турист має право анулювати броню без штрафів. І хвиля скасування вже почалася — із суми в 15 євро доплати туристи починають не лише скасовувати тури, а й звертатися зі скаргами — скаржаться готельєри.