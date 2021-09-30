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НІМЕЧЧИНА

Торнадо на набережній в Кілі, Німеччина. Декілька людей серйозно поранено

Євгеній Подольський

Декілька людей отримали поранення внаслідок перетину торнадо над Кілем на півночі Німеччини. У поліції повідомили, що сильні вітри, у тому числі зіштовхнули у воду членів місцевого гребного клубу.

Загалом постраждали шестеро людей, у тому числі троє тяжко. Торнадо зносив дахи та виривав дерева з корінням.

Німецька метеослужба раніше прогнозувала швидкість вітру до 110 кілометрів на годину.

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