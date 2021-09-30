Торнадо на набережній в Кілі, Німеччина. Декілька людей серйозно поранено

Декілька людей отримали поранення внаслідок перетину торнадо над Кілем на півночі Німеччини. У поліції повідомили, що сильні вітри, у тому числі зіштовхнули у воду членів місцевого гребного клубу.
Загалом постраждали шестеро людей, у тому числі троє тяжко. Торнадо зносив дахи та виривав дерева з корінням.
Німецька метеослужба раніше прогнозувала швидкість вітру до 110 кілометрів на годину.
BREAKING: Large tornado hits Kiel, Germany, multiple people reportedly injured. pic.twitter.com/xDpFV3AHY3
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2021