В Анталії випав перший сніг, а пляжі атакували торнадо, викликавши паніку

Після тривалого літнього сезону в курортній провінції Анталія випав перший сніг. У той же час в одному зі східних районів Аланії на пляжі з моря вийшов гігантський торнадо, який став причиною паніки туристів, що відпочивали там. Яскраві природні зміни, що відбувалися на околицях курорту, відобразили камери мобільних телефонів очевидців.

За даними турецького видання Ahaber, вранці на горі Тахтали в Кемері на висоті 2.365 метрів у районі Аланії в провінції Анталія випав перший цього сезону сніг. На зміну літу в курортній провінції різко прийшло похолодання: якщо ще минулими вихідними температура повітря впевнено трималася на позначці +24°C, то в понеділок, 7 листопада, стовпчик термометра опустився відразу на 8°C. Уточнювалося, що під час снігопаду на вершині гори температура становила близько +3°C.

Зауважимо, що у прибережних районах Анталії сніг випадає рідко, тому за снігом туристи та відпочиваючі піднімаються на плато, на вершину Сакликента чи гору Тахтали. Як зазначив Хайдар Гюмрукчу, генеральний директор канатної дороги, яка обслуговує гору, найважливішою особливістю району Кемер є те, що тут можна застати одночасно всі пори року. Поки на вершині гори йде сніг, туристи купаються у морі.

Втім, у провінції не обійшлося без природної напасті: гігантське торнадо, яке утворилося біля берега неподалік району Конакли (курортне селище між Анталією та Аланією), стурбувало мандрівників. Побачивши, що водяний смерч наближається до пляжу, відпочиваючі кинулися бігти. Як з’ясувалося пізніше, потужне торнадо було видно з багатьох точок по сусідству. У соцмережах користувачі публікували ролики зі стихією у головній ролі з підписами: «Вау!» та «Друзі піднімають воду з моря легендарним способом». Досягши берега, вихор зник.