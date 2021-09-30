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ГЕРМАНИЯ

Торнадо на набережной в Киле, Германия. Несколько человек серьезно ранены

Евгений Подольский

Несколько человек получили ранения в результате пересечения торнадо над Килем на севере Германии. В полиции сообщили, что сильные ветры, в том числе столкнул в воду членов местного гребного клуба.

Всего пострадали шесть человек, в том числе трое тяжело. Торнадо сносил крыши и вырывал деревья с корнями.

Немецкая метеослужба ранее прогнозировала скорость ветра до 110 километров в час.

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