Торнадо на набережной в Киле, Германия. Несколько человек серьезно ранены

Несколько человек получили ранения в результате пересечения торнадо над Килем на севере Германии. В полиции сообщили, что сильные ветры, в том числе столкнул в воду членов местного гребного клуба.
Всего пострадали шесть человек, в том числе трое тяжело. Торнадо сносил крыши и вырывал деревья с корнями.
Немецкая метеослужба ранее прогнозировала скорость ветра до 110 километров в час.
BREAKING: Large tornado hits Kiel, Germany, multiple people reportedly injured. pic.twitter.com/xDpFV3AHY3
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2021