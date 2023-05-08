На Анталію обрушилися злива та торнадо, на пляжах повалило вежі, туристи налякані

Сильні зливи та торнадо, що обрушилися на Анталію, налякали туристів, яких на турецьких курортах щодня прибуває. Апокаліптичні кадри, що супроводжуються поваленими деревами і вежами, що впали на пляжах, налякали туристів.

«Через сильний дощ у курортному місті вранці 6 травня на дорогах утворилися озера, а в деяких місцях застрягли автомобілі, тому водії активно користувалися послугами евакуаторів. Асфальт у Коньяалти піднявся під тиском води» — такий опис наслідків стихії привело турецьке видання Hurriyet. Транспортний колапс був зафіксований у районах Кепез, Коньяалти та Муратпаша.

Крім того, зливи привели до потужної повені. «Щороку через сильний дощ на дорогах накопичується вода. Я намагався проїхати вперед, але це було дуже важко, я сильно нервував. Цілу годину йшов сильний дощ, транспортні засоби пересувалися важко», — поділився своїми враженнями від того, що відбувається, місцевий житель.

Того ж дня туристи помітили торнадо біля пляжу Селінус у районі Газіпаша в Анталії. Як пояснили експерти з Головного управління метеорології міста, він утворився через опади та шторм. Природне явище було видно навіть із центру міста і змусило очевидців неабияк понервувати.

Сильні хвилі в Середземному морі обрушилися на найпопулярніші пляжі Анталії. Так, хвилі та пориви вітру обрушили десятки рятувальних веж на узбережжі. Гігантські хвилі поглинули деякі з них і потягли в море. Один із рятувальників розповів таке: «Дощ посилився пізно вночі. Деякі з веж рятувальників тут захопило морем, а деякі зруйновані. Постраждали й деякі пляжні кафе. Цього сезону ще не було таких великих хвиль. Я гадаю, що клімат змінився. Я тут уже 36 років, таких великих хвиль та злив у травні я не бачив».