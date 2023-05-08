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На Анталію обрушилися злива та торнадо, на пляжах повалило вежі, туристи налякані

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Всім залишатися в готелях: туристи в Анталії отримали попередження про майбутню повінь і торнадо

Сильні зливи та торнадо, що обрушилися на Анталію, налякали туристів, яких на турецьких курортах щодня прибуває. Апокаліптичні кадри, що супроводжуються поваленими деревами і вежами, що впали на пляжах, налякали туристів.

«Через сильний дощ у курортному місті вранці 6 травня на дорогах утворилися озера, а в деяких місцях застрягли автомобілі, тому водії активно користувалися послугами евакуаторів. Асфальт у Коньяалти піднявся під тиском води» — такий опис наслідків стихії привело турецьке видання Hurriyet. Транспортний колапс був зафіксований у районах Кепез, Коньяалти та Муратпаша.

Крім того, зливи привели до потужної повені. «Щороку через сильний дощ на дорогах накопичується вода. Я намагався проїхати вперед, але це було дуже важко, я сильно нервував. Цілу годину йшов сильний дощ, транспортні засоби пересувалися важко», — поділився своїми враженнями від того, що відбувається, місцевий житель.

Того ж дня туристи помітили торнадо біля пляжу Селінус у районі Газіпаша в Анталії. Як пояснили експерти з Головного управління метеорології міста, він утворився через опади та шторм. Природне явище було видно навіть із центру міста і змусило очевидців неабияк понервувати.

Сильні хвилі в Середземному морі обрушилися на найпопулярніші пляжі Анталії. Так, хвилі та пориви вітру обрушили десятки рятувальних веж на узбережжі. Гігантські хвилі поглинули деякі з них і потягли в море. Один із рятувальників розповів таке: «Дощ посилився пізно вночі. Деякі з веж рятувальників тут захопило морем, а деякі зруйновані. Постраждали й деякі пляжні кафе. Цього сезону ще не було таких великих хвиль. Я гадаю, що клімат змінився. Я тут уже 36 років, таких великих хвиль та злив у травні я не бачив».

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