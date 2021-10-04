Стало відомо куди літали німецькі туристи в період з 2011 по 2019 роки. Статистика

Німецька асоціація аеропортів (ADV) опублікувала статистику з промовистою назвою «Куди летить Німеччина?», Аналіз попиту на перельоти по ближнім і дальнім напрямками. Генеральний директор ADV Ральф Байзель коротко резюмує результати: «Повітряні перевезення вносять великий внесок в розвиток міжнародного сполучення в нашій країні. Попит мандрівників зосереджений на напрямках протяжністю понад 400 кілометрів. Німецькі аеропорти – це хаби – ворота у великий світ. А на короткі відстані німецькі мандрівники покладаються на густу мережу залізниць».

За якими маршрутами фактично здійснюється повітряний рух?

Багато суперечки про повітряне сполучення зводяться до близькомагістральних рейсів. Тим більше важливо знати, які маршрути насправді затребувані мандрівниками і як повітряні перевезення з їх можливостями з’єднання вносять незамінний внесок як в бізнес-мандрівників, так і в туристів. В ході оцінки фактів про маршрутну мережу асоціація аеропортів ADV виявила найпопулярніші напрямки для німців в період з 2011 по 2019 рік.

Аналіз описує чотири ринкових напрямки:

Розвиток внутрішнього повітряного руху Німеччини, близькомагістральні рейси до 1500 км, європейські перевезення, міжконтинентальні авіасполучення.

Мінус 5,7% зниження внутрішніх авіаперевезень в Німеччині

Мюнхен, Берлін, Гамбург, Франкфурт і Дюссельдорф входять в п’ятірку кращих напрямків в Німеччині. 3 з 4 внутрішніх німецьких пасажирів летять в одне з цих 5 основних напрямків. В цілому, внутрішні авіаперевезення Німеччини – це, безумовно, самий маленький сегмент в загальній системі авіаперельотів. Покращені інтермодальні послуги та тісну співпрацю між залізничним та повітряним транспортом сприяють розвитку цього виду транспорту.

Дві третини всіх пасажирів літають на відстань до 1500 кілометрів

Майорка, Лондон, Відень, Цюріх і Амстердам – ​​це 5 основних маршрутів з аеропортів Німеччини. На маршрутах від 400 до 1500 кілометрів кількість мандрівників зросла на +23,3 відсотка. У той же час кількість пасажирів, які подорожують менш 400 кілометрів, скоротилося на 3,7 відсотка. У 2011 році 128,8 млн пасажирів вилетіли або приземлилися в аеропортах Німеччини з відстанями менш як 1500 кілометрів. У 2019 цей показник склав 153,1 млн пасажирів.

Європа на першому місці – Майорка перша серед усіх

Попит на європейські напрямки є найбільшим сегментом ринку аеропортів Німеччини, на який припадає майже дві третини (63,7%) всього пасажиропотоку. У період з 2011 по 2019 рік попит на європейські напрямки збільшився на +36,2 відсотка. Європейські авіаперельоти – це мастило для економічної і соціально-культурної взаємопов’язаності країни. Розширення ЄС, етнічні перевезення в Східну і Південну Європу, трудова міграція і високий туристичний попит є основними факторами високого попиту мандрівників на європейські перевезення.

Зростаючий попит на міжконтинентальні повітряні перевезення

Подорож на далекі відстані – це світові економічні центри і далекі туристичні напрямки. У десятку найбільш популярних міжконтинентальних напрямків входять Хургада і Тель-Авів, а також азіатські мегаполіси Дубай, Сінгапур і Пекін, а також північноамериканські міста Нью-Йорк, Торонто і Чикаго. У період з 2011 по 2019 рік пасажиропотік по міжконтинентальних напрямах в аеропортах Німеччини виріс на +26,5%, або більш ніж на 9,2 мільйона пасажирів.