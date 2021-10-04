Стало известно куда летали немецкие туристы в период с 2011 по 2019 года. Статистика

Немецкая ассоциация аэропортов (ADV) опубликовала статистику с выразительным названием «Куда летит Германия?», Анализ спроса на перелеты по ближним и дальним направлениям. Генеральный директор ADV Ральф Байзель кратко резюмирует результаты: «Воздушные перевозки вносят большой вклад в развитие международного сообщения в нашей стране. Спрос путешественников сосредоточен на направлениях протяженностью более 400 километров. Немецкие аэропорты — это хабы — ворота в большой мир. А на короткие расстояния немецкие путешественники полагаются на густую сеть железных дорог».

По каким маршрутам фактически осуществляется воздушное движение?

Многие споры о воздушном сообщении сводятся к ближнемагистральным рейсам. Тем более важно знать, какие маршруты на самом деле востребованы путешественниками и как воздушные перевозки с их возможностями соединения вносят незаменимый вклад как в бизнес-путешественников, так и в туристов. В ходе оценки фактов о маршрутной сети ассоциация аэропортов ADV выявила самые популярные направления для немцев в период с 2011 по 2019 год.

Анализ описывает четыре рыночных направления:

Развитие внутреннего воздушного движения Германии, ближнемагистральные рейсы до 1500 км, европейские перевозки, межконтинентальные авиасообщения.

Минус 5,7% снижение внутренних авиаперевозок в Германии

Мюнхен, Берлин, Гамбург, Франкфурт и Дюссельдорф входят в пятерку лучших направлений в Германии. 3 из 4 внутренних немецких пассажиров летят в одно из этих 5 основных направлений. В целом, внутренние авиаперевозки Германии — это, безусловно, самый маленький сегмент в общей системе авиаперелетов. Улучшенные интермодальные услуги и тесное сотрудничество между железнодорожным и воздушным транспортом способствуют развитию этого вида транспорта.

Две трети всех пассажиров летают на расстояние до 1500 километров

Майорка, Лондон, Вена, Цюрих и Амстердам — это 5 основных маршрутов из аэропортов Германии. На маршрутах от 400 до 1500 километров количество путешественников выросло на +23,3 процента. В то же время количество пассажиров, путешествующих менее 400 километров, сократилось на -3,7 процента. В 2011 году 128,8 млн пассажиров вылетели или приземлились в аэропортах Германии с расстояниями менее 1500 километров. В 2019 году этот показатель составил 153,1 млн пассажиров.

Европа на первом месте — Майорка первая среди всех

Спрос на европейские направления является крупнейшим сегментом рынка аэропортов Германии, на который приходится почти две трети (63,7 %) всего пассажиропотока. В период с 2011 по 2019 год спрос на европейские направления увеличился на +36,2 процента. Европейские авиаперелеты — это смазка для экономической и социально-культурной взаимосвязанности страны. Расширение ЕС, этнические перевозки в Восточную и Южную Европу, трудовая миграция и сохраняющийся высокий туристический спрос являются основными факторами высокого спроса путешественников на европейские перевозки.

Растущий спрос на межконтинентальные воздушные перевозки

Путешествие на дальние расстояния — это мировые экономические центры и дальние туристические направления. В десятку наиболее популярных межконтинентальных направлений входят Хургада и Тель-Авив, а также азиатские мегаполисы Дубай, Сингапур и Пекин, а также североамериканские города Нью-Йорк, Торонто и Чикаго. В период с 2011 по 2019 год пассажиропоток по межконтинентальным направлениям в аэропортах Германии вырос на +26,5 %, или более чем на 9,2 миллиона пассажиров.