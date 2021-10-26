Сильний “Національний бренд” Німеччини допомагає тур сектору

Пандемія Covid-19 дуже впливає на туристичну галузь у всьому світі, але багато країн поступово відновлюються і наближаються до докризового рівня.

Однією з таких країн є Німеччина, де у туристичній галузі графства знову спостерігається значне зростання міжнародного попиту. Ці успіхи експерти безпосередньо пов’язують із лідерством «національного бренду» Німеччини в останньому рейтингу країн.

Дані тур сектору зростають

Майже третина (30,78%) бронювань у німецьких готелях цього місяця припала на гостей з-за кордону – це найвищий відсоток від початку пандемії.

Це засновано на World Hotel Index SiteMinder, взятому з відкритої платформи готельної комерції компанії, яка використовується 32 000 готелів і підключена до більш ніж 400 каналів бронювання готелів по всьому світу.

Загалом кількість бронювань готелів у Німеччині на даний час складає 79,37% від показників 2019 року, що вище 73,79%, зафіксованих 10 березня 2020 року, за день до оголошення пандемії. З цими числами Німеччина також перевищує середньосвітовий показник, на який нині припадає 77,56% обсягу бронювань у 2019 році.

Вражаючий національний імідж Німеччини

Дослідницька компанія Ipsos оголосила, що Німеччина знову посіла перше місце у відомому рейтингу національних брендів Anholt-Ipsos (NBI).

Друге та третє місця займають Канада (70,64 бали) та Японія (70,52 бали). Основна сила Канади полягала в управлінні, людському капіталі, імміграції та інвестиціях, де країна посідала перше місце. Японія, з іншого боку, вперше з 2018 року увійшла до трійки лідерів, зафіксувавши позитивне сприйняття експорту, туризму та культури.

Німецький «національний бренд» завжди входив до трійки найкращих у NBI з 2008 року і всьоме цього року посідав перше місце, що відповідало рекорду Сполучених Штатів.

У загальному рейтингу NBI 2021 Німеччина здобула 71,06 бала, що на 1,94 бала більше, ніж торік, і водночас це найвищий середній бал, виміряний в історії NBI.

Прекрасні туристичні показники

Німеччина входить у топ-10 по п’ять із шести субіндексів, що складають NBI: експорт, уряд, культура, туризм та імміграція / інвестиції.

У туристичному сегменті учасники опитування оцінили Німеччину на 73,24 бала, що на 2,65 бала краще, ніж у 2020 році, що означає 10 місце у світовому рейтингу. Підкатегорії «Історичні будівлі» та «Живі міста» отримали особливу оцінку, обидві вони посіли 7 місце.

На думку німецьких експертів, ці звіти демонструють прямий зв’язок між відмінною репутацією Німеччини, зростаючим бажанням подорожувати та успішною стратегією відновлення для відновлення в’їзного туризму.