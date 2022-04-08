Росія разом із Німеччиною накинула газову петлю на шию Європи

– Запланований бліцкриг в Україні, про який знали німці, обернувся тривалою війною, яка зірвала плани російсько-німецького панування та поділу Європи на зони впливу Москви та Берліна, – заявив Петро Цивінський в ефірі Польського радіо. Гостями передачі також були Агнешка Северенюк-Мачоровська та Давид Вільдштейн.

Кремлівські пропагандисти дедалі частіше публікують тексти та публічно говорять про «деназифікацію» України, під якою вони розуміють фізичне усунення громадян цієї країни, які не згодні на вторгнення росіян до їхньої країни.

Петро Цивінський послався на аналогії, що випливають з досвіду Німеччини під час Другої світової війни, і на більш пізню теорію Френсіса Фукуями про «кінець історії», оголошений після розпаду СРСР. – Кінця історії не було, навпаки – російським потрібен був час, щоб стати на ноги, а німці дуже послідовно проводили свою політику з кінця Другої світової війни, – наголосив журналіст. Він оцінив, що у «новій редакції історії Росія та Німеччина накинули газову петлю на шию Європи». – Запланований бліцкриг в Україні, про який знали німці, перетворився на затяжну війну, яка зірвала плани російсько-німецького панування та поділу Європи на московську та берлінську сфери впливу, – додав він.

– Найшокуючіше для мене те, що ЄС все ще розглядає, які санкції він накладе на Росію у відповідь на злочини в Україні, – сказав Давид Вільдштейн.

На думку Агнешки Северенюк-Мачеровської, вона визнавала, що об’єктом цих репресій мали стати всі. – Перед лицем таких фактів, з якими ми маємо справу, нікому не слід розмовляти з Росією, – сказала вона.