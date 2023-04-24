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НімеччинаТуризм

Одразу два найбільші німецькі аеропорти заявили про відміну рейсів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Аеропорти Берліна та Гамбурга заявили про відміну рейсів у зв’язку із страйком працівників служби безпеки та наземних служб.

Як повідомляє Reuters, профспілка Verdi оголосила страйк працівників служби безпеки до півночі понеділка, 24 квітня, з вимогою підвищення заробітної плати.

Аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про відміну всіх відправлень. Графік деяких посадок також буде порушено. Представник аеропорту повідомив, що було заплановано відправлення близько 240 рейсів.

Працівники приватної компанії Aviation Handling Services Hamburg (AHS), яка займається реєстрацією, посадкою та пошуком загублених речей для низки авіакомпаній в аеропорту Гамбурга, також оголосили добовий страйк.

За повідомленням аеропорту, ні прибуття, ні рейси, які обслуговують інші компанії, не повинні були постраждати.

AHS мала обслужити 84 зі 160 рейсів, запланованих на 24 квітня.

Страйки та скасовані рейси

27 березня 2023 року в Німеччині відбувся масштабний страйк працівників транспорту, який назвали найбільшим за останні 30 років.

Страйк відбувся з ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Вона тривала добу та торкнулася роботи транспорту по всій країні.

У страйку взяли участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілка закликала збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менш як на 500 євро на місяць. Союз EVG виступав за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менш як на 650 євро на місяць.

27 березня 2023 року в Ізраїлі на тлі масових страйків на знак протесту проти судової реформи скасовано всі рейси з аеропорту Бен-Гуріон, який є головним аеропортом країни. Страйки були проведені на знак протесту проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта після того, як він закликав уряд заморозити законодавство про судову реформу.

До посадки були допущені лише рейси, які на момент початку страйку вже перебували в небі.

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