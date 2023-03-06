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Німці масово почали скасовувати тури до Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Німці масово почали скасовувати тури до Туреччини

Число бронювань німецькими туристами турів до Туреччини різко зупинилося після лютневого землетрусу. Таку інформацію надало німецьке аналітичне агентство Travel Data & Analytics (TDA). За їхніми даними, туристи «воліють зачекати та подивитися, що буде». Тим більше, що прогнози щодо сейсмобезпеки, озвучені, зокрема, німецькими вченими, вселяють побоювання. Крім того, свою роль відіграла і проблема біженців, які на даний момент розміщені в готелях Анталії та інших курортів Туреччини.

Як заявили експерти аналітичного агентства Travel Data & Analytics (TDA), до початку лютого бронювання йшли активно, причому з точки зору грошового обігу кількість бронювань, зроблених у Німеччині у січні, перевищила рівень 2019 року, проте за кількістю туристів відставання збереглося. Це пояснили в тому числі цінами, що зросли. При цьому на східне Середземномор’я, насамперед Туреччину, а також Грецію та Єгипет припадало до 40% бронювання, причому Туреччина показувала швидке зростання, обганяючи навіть «докоподібний» рівень.

Однак після землетрусу бронювання «встали», наголосили експерти.

«Кількість бронювань для відпочинку в регіоні Східного Середземномор’я загалом скоротилася. Туристи вважають за краще почекати і подивитися, що відбуватиметься в цьому районі», – заявили експерти.

Причин цього очікується дві. По-перше, туристи налякані як самим землетрусом, так і багатьма прогнозами, що це не фінал «сейсмічної напруженості» і курорти знаходяться під загрозою. Це також підтвердило нещодавній землетрус у курортній провінції Ізмір. У понеділок увечері підземний поштовх зафіксували в Егейському морі поряд із курортною провінцією. Магнітуда була значно меншою, ніж у катастрофічних землетрусів початку лютого — лише 4.1. Але цього вистачило, щоб місцеві жителі та туристи в паніці повибігали на вулицю. Подробиці читайте за цим посиланням.

Нагадаємо також, що саме німецькі вчені припустили, що в зоні буйства стихії може опинитися і Стамбул. Про те, що «культурна столиця» Туреччини знаходиться в зоні вкрай високого сейсмічного ризику, і до страшної катастрофи в Туреччині залишилося не так багато часу, заявили німецькі вчені з Німецького центру геологічних досліджень (GFZ) у Потсдамі, які назвали терміни нового ймовірного землетрусу в Стамбулі. . Марко Бонхофф з Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі впевнений: наступний великий землетрус не за горами, причому він з великою ймовірністю станеться саме в районі Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, тому наступний вже давно назрів», — пояснив німецький експерт. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району Стамбула загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть.

Друга причина також пов’язана із землетрусом — це проблема біженців. Як запевняють деякі експерти, туристи не захочуть жити за свої гроші у тих же готелях, що приймають постраждалих. І більше того — навряд чи вони заселяться в готелі навіть одразу після того, як не ті підготуються до сезону, зробивши хоч би косметичний ремонт.

У німців поки що за рахунок усіх цих обставин може виграти Іспанія. За даними іншого аналітичного агентства Reyseanalyse, цей напрямок обрали щонайменше 13% німців, ще 11% запланували Італію та 6% — Грецію.

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