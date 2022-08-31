Німецькі туристи перестали боятися пандемії, вони готові заразитися

Коронавірусна істерія, що паралізувала туризм на два роки, йде з порядку денного. Навіть у законослухняній Німеччині приблизно чверть потенційних туристів уже не боїться цієї зарази. Більше того, 25% туристів заявили, що без вагань вирушили б у подорож, навіть знаючи, що вони мають коронавірус. Причому серед молоді ця цифра суттєво вища.

Такий результат показали дані опитування місцевих порталів подорожей Urlaubsguru та YouGov. В опитуванні взяли участь понад 2 тис. німецьких туристів і наочно продемонстрували, що бояться пандемії в Німеччині вже втомилися.

Так, 25% респондентів заявили про свою готовність подорожувати за певних умов, навіть якщо вони підхоплять вірус. При цьому 69% безперечно відмовилися б від поїздки, якби підхопили коронавірус, ще 6% поки не мають думки.

При цьому експерти відзначили чітку вікову градацію – чим молодший потенційний турист, тим більше він готовий ризикнути. Серед студентів частка тих, хто вибрав відповідь, «все одно поїхав би, навіть якщо у мене коронавірус» склала 57%, «молоді фахівці» від 18 до 34 років обирали цей варіант у 43% випадків, а ось старші люди — всього в 24%.