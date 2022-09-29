Німеччина продовжила полегшений порядок в’їзду для туристів до 31 січня 2023 року

Уряд Німеччини оголосив, що країна залишить без змін чинні пом’якшені правила в’їзду для всіх іноземців до 31 січня наступного року.

Влада Німеччини випустила прес-реліз із роз’ясненням порядку в’їзду в країну. Всім туристам, як і раніше, можна подорожувати до Німеччини без будь-яких коронавірусних обмежень.

Таким чином, до 31 січня 2023 року кожен охочий може в’їхати до Німеччини без пред’явлення сертифікату про вакцинацію, довідку про одужання або негативний тест.

“В’їзд до Німеччини залишиться полегшеним до 31 січня: будь-кому, хто в’їжджає до Німеччини, не потрібно доводити, що він був вакцинований проти коронавірусу, одужав від нього або пройшов тестування”, – йдеться у заяві уряду.

Водночас чиновники наголошують, що існуючі суворі правила реєстрації, підтвердження та карантину залишаються чинними для іноземців із районів, заражених вірусом. Але це теорія.

На практиці ж в’їзд без сертифікатів та інших довідок дозволений справді всім, оскільки нині у «червоному» списку Німеччини немає жодної небезпечної країни.

Нагадаємо, що з 1 жовтня у Німеччині вступають у дію нові загальнонаціональні заходи боротьби та захисту від COVID-19.

Бундестаг схвалив пропозицію Міністерства охорони здоров’я від 8 вересня. Новий пакет вимог спрямований на підготовку та захист Німеччини від поширення коронавірусу у холодні зимові місяці.

Відповідно до нових правил, з суботи, 1 жовтня, все населення старше 14 років має носити маску FFP2 у поїздах далекого прямування.

Діти віком від шести до 13 років також повинні користуватися масками в поїздах, проте їм можна обійтися звичайною хірургічною маскою.

Правила боротьби з коронавірусом посилюються в будинках для людей похилого віку та лікарнях. З 1 жовтня всі співробітники будинків для людей похилого віку та лікарень, а також відвідувачі повинні бути в масках FFP2. Крім того, відвідувачів пустять усередину лише за наявності негативного експрес-тесту, а персонал зобов’яжуть складати аналізи тричі на тиждень.

За останні сім днів у Німеччині зафіксовано 316 201 новий випадок зараження COVID-19.