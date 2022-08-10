Німеччина одягає на всіх маски: вони стануть обов’язковим елементом життя, включаючи авіапереліт

Німеччина зайшла на повторне ковідне коло обмежень і вже зробила перший крок до посилення національних заборон у зв’язку з новою хвилею коронавірусу, що насуває: маски стануть обов’язковими для всіх з жовтня, включаючи авіатуристів, які прибувають до цієї європейської країни. Разом з цим може повернутися і обов’язкове тестування ПЛР на ковід. Відповідну пропозицію щодо подальшого розвитку Закону про захист від інфекцій (IfSG), який розробили Міністерство охорони здоров’я країни та Міністерство юстиції, було відображено у прес-релізі, опублікованому минулого тижня.

«Осінь і зима пов’язані з сезонним сплеском випадків захворювання на COVID-19, а також з підвищеним навантаженням на систему охорони здоров’я та іншу критично важливу інфраструктуру. Тому потрібно змінити правила. Пропозиція передбачає правову основу, адаптовану до ситуації з 1 жовтня 2022 року до 7 квітня 2023 року», — йшлося у повідомленні. Іншими словами, якщо Німеччина прийме цю пропозицію, то маски стануть обов’язковими у повітряному та міжміському громадському транспорті – і тим, і іншим активно користуються мандрівники. Уточнювалося, що від зобов’язання проходити тестування будуть звільнені тільки туристи, які нещодавно вакциновані і недавно перехворіли на ковід.

На переконання міністра охорони здоров’я Німеччини Карла Лаутербаха, цієї зими країна має бути краще підготовлена ​​до коронавірусу. Зміни, внесені до Закону про захист від інфекцій, уможливлять це, т.к. вони включають кампанію вакцинації новими схваленими препаратами, концепцію тестування та лікування, а також профілактичні заходи щодо боротьби з інфекцією.

«З такою моделлю на стадії IfSG ми надаємо федеральному уряду та урядам штатів юридично безпечні інструменти для запобігання пандемії. Це включає загальнонаціональне використання масок і цілеспрямоване тестування для людей, які наражаються на особливий ризик. З 1 жовтня країни можуть вдаватися до вимог носити маски в приміщенні. Якщо цього вимагає ситуація, маски також стануть обов’язковими на заходах, що проводяться на відкритому повітрі, а в громадських місцях будуть встановлені верхні межі заповнюваності», — пояснив міністр.

За даними міністерства, рішення на пропозицію має бути прийняте федеральним кабінетом міністрів у серпні. Потім федеральні штати повинні будуть вирішити, чи хочуть вони введення більш суворих обмежень, наприклад, обов’язкове носіння захисних масок у місцевому громадському транспорті та в загальнодоступних приміщеннях – кафе, ресторанах, готелях та ін. Разом з масками, буде повернення до зобов’язання дотримуватися соціальної дистанції 1.5 метри у громадських місцях та жорстке обмеження потоку людей на заходах у приміщеннях. Крім того, є можливість повернення процедури обов’язкового тестування на коронавірус.