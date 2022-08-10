Німеччина одягає на всіх маски: вони стануть обов’язковим елементом життя, включаючи авіапереліт

Німеччина зайшла на повторне ковідне коло обмежень і вже зробила перший крок до посилення національних заборон у зв’язку з новою хвилею коронавірусу, що насуває: маски стануть обов’язковими для всіх з жовтня, включаючи авіатуристів, які прибувають до цієї європейської країни. Разом з цим може повернутися і обов’язкове тестування ПЛР на ковід. Відповідну пропозицію щодо подальшого розвитку Закону про захист від інфекцій (IfSG), який розробили Міністерство охорони здоров’я країни та Міністерство юстиції, було відображено у прес-релізі, опублікованому минулого тижня.
«Осінь і зима пов’язані з сезонним сплеском випадків захворювання на COVID-19, а також з підвищеним навантаженням на систему охорони здоров’я та іншу критично важливу інфраструктуру. Тому потрібно змінити правила. Пропозиція передбачає правову основу, адаптовану до ситуації з 1 жовтня 2022 року до 7 квітня 2023 року», — йшлося у повідомленні. Іншими словами, якщо Німеччина прийме цю пропозицію, то маски стануть обов’язковими у повітряному та міжміському громадському транспорті – і тим, і іншим активно користуються мандрівники. Уточнювалося, що від зобов’язання проходити тестування будуть звільнені тільки туристи, які нещодавно вакциновані і недавно перехворіли на ковід.
На переконання міністра охорони здоров’я Німеччини Карла Лаутербаха, цієї зими країна має бути краще підготовлена до коронавірусу. Зміни, внесені до Закону про захист від інфекцій, уможливлять це, т.к. вони включають кампанію вакцинації новими схваленими препаратами, концепцію тестування та лікування, а також профілактичні заходи щодо боротьби з інфекцією.
«З такою моделлю на стадії IfSG ми надаємо федеральному уряду та урядам штатів юридично безпечні інструменти для запобігання пандемії. Це включає загальнонаціональне використання масок і цілеспрямоване тестування для людей, які наражаються на особливий ризик. З 1 жовтня країни можуть вдаватися до вимог носити маски в приміщенні. Якщо цього вимагає ситуація, маски також стануть обов’язковими на заходах, що проводяться на відкритому повітрі, а в громадських місцях будуть встановлені верхні межі заповнюваності», — пояснив міністр.
За даними міністерства, рішення на пропозицію має бути прийняте федеральним кабінетом міністрів у серпні. Потім федеральні штати повинні будуть вирішити, чи хочуть вони введення більш суворих обмежень, наприклад, обов’язкове носіння захисних масок у місцевому громадському транспорті та в загальнодоступних приміщеннях – кафе, ресторанах, готелях та ін. Разом з масками, буде повернення до зобов’язання дотримуватися соціальної дистанції 1.5 метри у громадських місцях та жорстке обмеження потоку людей на заходах у приміщеннях. Крім того, є можливість повернення процедури обов’язкового тестування на коронавірус.