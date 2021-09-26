Німеччина: нічия на виборах в Бундестаг

На недільних виборах в Бундестаг партії СДПН і ХДС / ХСС набрали по 25 відсотків кожна. Екзит-пол показує, що після закриття виборчих дільниць соціал-демократи трохи випереджають християнських демократів.

Остаточний результат виборів варто очікувати пізно ввечері або навіть завтра, тим більше що заочні голоса тільки зараз підраховуються. Незважаючи на історичну поразку християнських демократів, гонка за крісло канцлера все ще триває.

Зелені знаходяться на третьому місці і, за попередніми результатами опитування, можуть розраховувати на 15 відсотків голосів. Альтернатива Німеччини отримала 11 відсотків, як і ліберали ВДП.

Посткомуністи з Die Linke не можуть бути впевнені в тому, що перетнуть виборчий поріг, що також поклало б край спільному уряду з СДПН і зеленими.

Явка склала 76 відсотків.