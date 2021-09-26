ГоловнаНІМЕЧЧИНАНімеччина: нічия на виборах в Бундестаг
НІМЕЧЧИНА

Німеччина: нічия на виборах в Бундестаг

Євгеній Подольський

На недільних виборах в Бундестаг партії СДПН і ХДС / ХСС набрали по 25 відсотків кожна. Екзит-пол показує, що після закриття виборчих дільниць соціал-демократи трохи випереджають християнських демократів.

Остаточний результат виборів варто очікувати пізно ввечері або навіть завтра, тим більше що заочні голоса тільки зараз підраховуються. Незважаючи на історичну поразку християнських демократів, гонка за крісло канцлера все ще триває.

Зелені знаходяться на третьому місці і, за попередніми результатами опитування, можуть розраховувати на 15 відсотків голосів. Альтернатива Німеччини отримала 11 відсотків, як і ліберали ВДП.

Посткомуністи з Die Linke не можуть бути впевнені в тому, що перетнуть виборчий поріг, що також поклало б край спільному уряду з СДПН і зеленими.

Явка склала 76 відсотків.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International