Германия: ничья на выборах в Бундестаг

На воскресных выборах в Бундестаг партии СДПГ и ХДС / ХСС набрали по 25 процентов каждая. Экзит-пол показывает, что после закрытия избирательных участков социал-демократы немного опережают христианских демократов.

Окончательный результат выборов стоит ожидать поздно вечером или даже завтра, тем более что заочные голоса только сейчас подсчитываются. Несмотря на историческое поражение христианских демократов, гонка за кресло канцлера все еще продолжается.

Зеленые находятся на третьем месте и, по предварительным результатам опроса, могут рассчитывать на 15 процентов голосов. Альтернатива Германии получила 11 процентов, как и либералы СвДП.

Посткоммунисты из Die Linke не могут быть уверены в том, что пересекут избирательный порог, что также положило бы конец совместному правительству с СДПГ и зелеными.

Явка составила 76 процентов.