Німеччина, нарешті, зняла всі обмеження та «особливі» вимоги до туристів

Німеччина – на даний момент остання країна, яка скасувала всі вимоги, у тому числі 3G, пов’язані з COVID-19, до іноземних мандрівників, що в’їжджають.

Саме до літнього туристичного сезону уряд Німеччини скасував своє правило 3G. За даними Національного туристичного бюро Німеччини, це правило вимагало від туристів пред’явити підтвердження повної вакцинації, або підтвердження одужання від COVID-19, або негативний тест для в’їзду в країну.

Це означає, що мандрівники тепер можуть в’їжджати до Німеччини без будь-яких документів, що підтверджують їхній коронавірусний статус, що значно полегшує життя власникам шенгенських віз.

Нагадаємо, що ще на початку року Німеччина відмовилася від обов’язкового носіння масок. Єдине федеральне правило країни, пов’язане з коронавірусом, яке все ще залишається чинним, – вимога носити маски в громадському транспорті. Не зроблено винятків для пасажирів літаків, поїздів, метро та автобусів.

Німеччина приєднується до інших країн, які скасували в’їзні обмеження, пов’язані з пандемією. 1 червня і Кіпр, і Італія, які під час пандемії вживали одні з найжорсткіших заходів боротьби з COVID-19 у Європі, зняли додаткові перевірки на кордонах.

Великобританія відкрила кордони для всіх мандрівників, незалежно від статусу вакцинації, 18 березня, Греція наслідувала її приклад 2 травня.

Інші країни по всій Європі, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Хорватію, Литву, Сербію, Словенію, Словаччину, Швецію та Швейцарію, зробили те саме.

Крім того, з 21 травня всі туристи, незалежно від статусу вакцинації, можуть відвідувати Іспанію, оскільки країна скасувала вимогу щодо вакцинації. Нещеплені, щоправда, мають показати після прибуття негативний результат тесту на COVID-19.