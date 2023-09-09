Названо 10 страв у Німеччині, від назви яких іноземці здригаються і бояться куштувати

Практично в будь-якій країні світу є химерні назви страв, які складно пояснити і зрозуміти іноземцям, і Німеччина не є винятком. Туристка перерахувала у своєму блозі 10 німецьких ласощів, що дивно звучать, змушують необізнаних мандрівників здригатися і відмовлятися пробувати.

У Україні всі вже звикли до таких страв, як оселедець під шубою, картопля в мундирі, кабачкова ікра, і тільки іноземці можуть ставити запитання: «Навіщо рибі шуба, а картоплі мундир?» і «Як кабачки кидають ікру?». У Німеччині приблизно та сама ситуація. Тільки назви часом дикіші і зовсім незрозумілі іноземцям.

Фальшивий заєць – Falscher Hase. До зайців та кроликів страва не має жодного відношення, та їх м’яса у складі немає. Насправді це м’ясний рулет із суміші свинячого та яловичого фаршу, куди додають сіль та перець, варені яйця, цибулю, булку та панірувальні сухарі, а потім запікають.

Крик кішок – Katzengeschrei. Також не має відношення до кішок. Для приготування страви німці беруть перші продукти з холодильника, наприклад, макарони, овочі та ковбаси, а далі смажать на сковороді з додаванням яєць, маринованих огірків і спецій.

Половина півня – Halber Hahn – та Міцний Макс – Strammer Max. Це назви бутербродів. У «Половині півня» – гірчиця, сир та мариновані огірки, у «Максі» – шинка та смажене яйце.

Мертва бабуся – Tote Oma. Зовні нагадує криваву кашу, готується з кров’яної ковбаси Grützwurst і подається з вареною картоплею, а також кислою капустою.

Мертва тітка – Tote Tante. Це десерт на основі гарячого шоколаду з ромом та збитими вершками.

Гумовий орел – Gummiadler. Це поширена на півдні Німеччини та в Австрії назва для смажених курчат.

Печінковий сир – Leberkäse. “Як ви, напевно, здогадалися, ні печінки, ні сиру в цій страві немає”, – іронізує у своїй статті блогерка. Насправді так звати м’ясний хліб із яловичини та свинини, улюблений баварцями.

Ручний сир із музикою – Handkäse mit Musik. Це страва гесенської кухні на основі сиру ручної роботи. За музику відповідає маринована в яблучному оцті цибуля з перцем і кмином, розташована зверху.

Холодний собака – Kalter Hund. Це невинний десерт із шоколаду та печива, схожий на шоколадну ковбасу.