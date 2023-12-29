Названі найдешевші закордонні авіаквитки в Німеччині: залишається лише позаздрити німецьким туристам

Незважаючи на всі зусилля «зелених» підняти ціни на авіаквитки, щоб обрізати повітряний пасажиропотік для зменшення викидів шкідливих речовин, найдешевші закордонні авіаквитки в Німеччині залишаються поки що доступними за ціною. Курортні напрямки не в сезоні коштували 70-80 євро, сезон — 110 євро. Що суттєво дешевше навіть за «розпродажні» квитки європейських перевізників — тож німецьким туристам залишається лише позаздрити.

Відповідні найдешевші квитки з Німеччини за даними сервісу Skyscanner на курортні напрямки виглядали так. У лютому німецькі туристи могли злітати до Мілану за 96 євро; у березні – до Софії за 118 євро; у червні німці могли дістатися до Хорватії за 109 євро, а у жовтні – вже за 80 євро. У листопаді найдешевшим був курорт в Марокко, Агадір – за 72 євро, і в грудні німцям найдешевше летіти в Будапешт – за 118 євро.

Додамо, що найдешевші напрями у німців очікувано не виявилися найпопулярнішими. До десятки найпопулярніших у 2023 році, за даними Skyscanner, напрямів у туристів з Німеччини входять такі курорти: Пальма-де-Майорка, Стамбул, Анталія, Бангкок, Барселона, Лондон, Нью-Йорк. Ізмір, Малага та Лісабон.