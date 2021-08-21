Меркель висловлює впевненість в кандидатурі Лашет на пост канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глибоко переконана в кандидатурі Арміна Лашета на пост свого наступника, повідомляє AFP з посиланням на БТА.

«Для нього завжди було важливо ставити на чільне місце приватну і невід’ємну гідність. Я глибоко переконана, що такою поведінкою він послужить німцям як канцлер», – заявила Меркель на передвиборному мітингу в Берліні. Передвиборна кампанія німецьких консерваторів на виборах 26 вересня.

Сам Лашет виступить сьогодні на заході в конференц-центрі Темподрома, і очікується, що виступить також Маркус Зодер, лідер Християнсько-соціального союзу, який є партнером Меркель по баварської коаліції Християнсько-демократичного союзу Меркель.

Зодер також щосили намагався бути висунутим кандидатом на пост Меркель, але врешті-решт консерватори вибрали Лашета, який є центристом. Однак поки йому не вдалося ні надихнути, ні вразити виборців. Під час виборчої кампанії він також зробив кілька грубих помилок, в тому числі не зміг переконати виборців, що вони можуть довіряти йому у врегулюванні криз, таких як криза, викликана катастрофічним повінню в Західній Німеччині в липні.

Опитування показують, що консерваторів підтримують тільки 23 відсотки, а у соціал-демократів і зелених – близько 20 відсотків, що віщує змагальну виборчу боротьбу, нагадує AP.