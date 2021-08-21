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Меркель выражает уверенность в кандидатуре Лашет на пост канцлера

Глеб Парфененко
Меркель выражает уверенность в кандидатуре Лашет на пост канцлера
DW

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глубоко убеждена в кандидатуре Армина Лашета на пост своего преемника, сообщает AFP со ссылкой на БТА.

«Для него всегда было важно ставить во главу угла частную и неотъемлемое достоинство. Я глубоко убеждена, что таким поведением он послужит немцам как канцлер», — заявила Меркель на предвыборном митинге в Берлине. Предвыборная кампания немецких консерваторов на выборах 26 сентября.

Сам Лашет выступит сегодня на мероприятии в конференц-центре Темподрома, и ожидается, что выступит также Маркус Зодер, лидер Христианско-социального союза, который является партнером Меркель по баварской коалиции Христианско-демократического союза Меркель.

Меркель выражает уверенность в кандидатуре Лашет на пост канцлера
Армин Лашет / Getty

Зодер также изо всех сил старался быть выдвинутым кандидатом на пост Меркель, но в конце концов консерваторы выбрали Лашета, который является центристом. Однако пока ему не удалось ни вдохновить, ни поразить избирателей. Во время избирательной кампании он также сделал несколько грубых ошибок, в том числе не смог убедить избирателей, что они могут доверять ему в урегулировании кризисов, таких как кризис, вызванный катастрофическим наводнением в Западной Германии в июле.

Меркель выражает уверенность в кандидатуре Лашет на пост канцлера
Маркус Зодер / Getty

Опросы показывают, что консерваторов поддерживают только 23 процента, а у социал-демократов и зеленых — около 20 процентов, что предвещает соревновательную избирательную борьбу, напоминает AP.

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