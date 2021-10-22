Лідери ЄС попрощалися з Меркель

Європейські лідери аплодували, стоячи на ногах, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на її саміті в Брюсселі, який є її 107-м і останнім після майже 16 років перебування при владі, повідомляє БТА.

«Я сподіваюся, що ви не будете сердитися на цю церемонію вашого останнього саміту», – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель. «Зустрічі 27 «без Ангела» подібні Риму без Ватикану або Парижу без Ейфелевої вежі», – додав він. Шарль Мішель привітав «мудрість» канцлера Німеччини, якій європейцям буде не вистачати «особливо в делікатні періоди». «Ви – пам’ятник», – сказав він.

Раніше глави держав і урядів обсипали Меркель похвалами. Канцлер Австрії Олександр Шаленберг назвав її «великим європейцем», прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель назвав її «машиною компромісів», а прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Крій сказав, що вона «по-справжньому зазначила Європу» більше десяти років.

Меркель відома як майстерний парламентер, здатний досягти угоди між усіма 27 країнами і забезпечити прийняття важливих рішень, незважаючи на наполегливі розбіжності.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що Меркель була «великим політиком», яка втручалася «в критичні моменти і допомагала нам знайти рішення», маючи на увазі важкі торішні переговори за довгостроковим бюджету ЄС і фонду постпандеміческого відновлення.

Незважаючи на похвали, Меркель іноді піддавалася серйозній критиці з боку інших лідерів. Угорщина і Польща різко критикували її щодо ліберальну позицію під час величезного потоку біженців в 2015 році. Його назва також тісно пов’язане з непопулярною політикою жорсткої економії під час боргової кризи в Греції та Італії.