ICE 3neo: Найшвидший поїзд Deutsche Bahn здійснює першу поїздку Німеччиною

Нові швидкісні потяги можуть розвивати максимальну швидкість 320 кілометрів на годину – порівняно з колишніми 300 км/год – і ходитимуть в основному спеціальними “швидкісними трасами”, спочатку між Дортмундом, Кельном, Штутгартом і Мюнхеном.

2024 року планується налагодити маршрут з Брюсселем та Амстердамом. Потяги будуть представлені у новому розкладі Deutsche Bahn, який вийде 11 грудня.

Зовні поїзд, побудований компанією Siemens, виглядає практично ідентично поточної моделі ICE 3, але основні покращення видно усередині, йдеться у заяві DB.

Насамперед, у нових поїздах покращено освітлення, встановлені мобільні радіопрозорі вікна та є місце для восьми велосипедів. Крім того, було збудовано платформу для швидкого підйому, щоб полегшити посадку в поїзд інвалідам-візочникам або людям з обмеженими можливостями.

Deutsche Bahn замовила у виробника Siemens загалом 73 потяги ICE 3neo, чотири з яких вже поставлені, йдеться у повідомленні.

Останній поїзд має бути поставлений не пізніше 2029 року, а вартість нового складу коштуватиме Deutsche Bahn приблизно 2,5 мільярда євро.

Спроба набрати швидкість

Поїзди терміново необхідні, сказав член правління DB пасажирських перевезень Майкл Петерсон. “Надійність у Deutsche Bahn в даний час не на висоті”, і це “збережеться протягом певного періоду часу”.

Причина цього, за його словами, полягає в тому, що Deutsche Bahn повним ходом працює над модернізацією своєї залізничної системи, що призвело до кількох затримок, зміни маршрутів та в деяких випадках скасування поїздів.

Крім ICE 3neo, флот компанії поповниться майже 140 повільнішими ICE 4.

За словами Петерсона, до кінця десятиліття до мережі має увійти понад 450 поїздів ICE – приблизно на 100 більше, ніж зараз.