Європейська авіакомпанія годуватиме пасажирів по-новому: пропонує туристам просрочку лише за 3.5 євро

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa запровадила значні знижки на харчування у літаках. Авіаперевізник узяв на озброєння методику супермаркетів, які знижують ціни на продукти, термін придатності яких спливає.

Як повідомляє Avianews.com, тепер на зворотних рейсах Lufthansa до базових аеропортів Мюнхен та Франкфурт непродані продукти продаватимуться зі знижкою за єдиною ціною 3,5 євро. Через обмежений термін придатності непродані під час рейсу продукти зазвичай вивантажуються після перельоту та вирушають на утилізацію, що вкрай невигідно перевізнику.

Концепція передбачає, що перед приземленням літака пасажир зможе уточнити, які страви залишилися, та купити їжу із собою. В результаті авіакомпанія не платитиме за утилізацію продуктів.

Дочірні компанії Lufthansa – Austrian Airlines, Swiss та Eurowings почали пропонувати знижки на непродану їжу у 2022 році.

Lufthansa та скасовані рейси

Lufthansa досить часто стикається з проблемою скасованих або перенесених рейсів у зв’язку з чим, питання харчування на борту та утилізації зіпсованих продуктів набуває особливої актуальності.

У червні 2022 року через страйк персоналу авіакомпанії Lufthansa в аеропортах застрягли близько 134 тисяч пасажирів. Профспілки вимагали підвищення зарплати на 10% для 20 тисяч робітників.

15 лютого 2023 року у зв’язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa було скасовано або перенесено всі авіарейси.

17 лютого 2023 року Lufthansa була змушена скасувати близько 1300 рейсів. Через страйк, який проходив у семи аеропортах Німеччини, близько 300 тисяч пасажирів не змогли скористатися своїми квитками на рейси.

27 березня 2023 року Німеччину паралізував найбільший за 30 років страйк транспортників. У страйку взяли участь близько 350 тисяч працівників транспорту.