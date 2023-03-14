Черговий авіаскандал шокував туристів Lufthansa: їжа та речі розлетілися салоном літака, а екіпаж наказав стерти всі фото з телефонів

Черговий авіаскандал потряс туристів: під час міжнародного перельоту екіпаж німецької національної авіакомпанії Lufthansa зобов’язав пасажирів рейсу стерти всі фото та відео з телефонів сильної турбулентності. Тоді літак практично почав падати, повідомив Wionews.

Інцидент стався з літаком Airbus A330-300 (D-AIKK), який виконував рейс LH469 зі столиці штату Техас Остін (США) до Франкфурта (Німеччина). Авіалайнер потрапив у зону турбулентності і в якийсь момент різко почав знижуватися. Глибина «повітряної ями» становила приблизно 1.2 км. За словами очевидця Роланда Шмідта, у цей час у салоні почався хаос і паніка: їжа та речі розлетілася в різні боки, а перелякані туристи кричали. Проте пілоти змогли вирішити надзвичайну ситуацію та аварійно посадити літак в аеропорту Даллеса у Вашингтоні (США).

Уточнювалося, що сам Шмідт та ще шість пасажирів під час НП отримали травми різного ступеня тяжкості: струс мозку, забій руки та перелом стегна. «Я думав, що ми падаємо», — розповів ЗМІ постраждалий.

Що обурило наляканих туристів і громадськість, так це жорстке звернення співробітників авікомпанії до наляканих клієнтів, що натерпілися: у безапеляційному тоні мандрівникам було наказано видалити всі фотографії та відео турбулентності та її наслідків, які деякі встигли зняти на свої мобільні телефони.

Втім, інші туристи після приземлення в пункті призначення підтвердили факт, що екіпаж наказав їм дійсно стерти фотографії та відео. Проте кілька знімків і роликів таки потрапили до соціальних мереж. Серед авторів одного з відео є дружина американського актора Метью Макконахі Каміла Алвес, яка також була на тому борту. Вона опублікувала відеозапис інциденту на своїй сторінці у соцмережі.

«Під час польоту минулої ночі мені сказали, що літак упав майже на 1.2 км, семеро людей потрапили до лікарні. Все літало салоном. Я поважаю приватне життя оточуючих – я показала лише те, що в літаку панував ХАОС, а турбулентність продовжувала наростати. Дякувати Богу, тепер все в безпеці», — зазначила туристка. Її пост зібрав понад 2.4 тис. коментарів.

У той же час авіакомпанія Lufthansa не надала жодних пояснень можливої причини турбулентності та поведінки екіпажу.