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НімеччинаТуризм

Берлін приєднався до руху проти туристів: ми не хочемо вас бачити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Берлін приєднався до руху проти туристів: ми не хочемо вас бачити

Не лише курортні країни Середземномор’я після літнього сезону розпочали боротьбу з туристами. До руху проти туристів приєднався і Берлін: ми не хочемо вас бачити, заявили і там. Основна проблема в тому, що до міста їде «неякісний» турист, який порушує суспільний лад, а також у тому, що через туристів піднімаються ціни.

«Одна з цілей нашої стратегії — порятунок від туристів, які п’ють і блукають із вечірки на вечірку, напиваються, влаштовують сцени чи забруднюють довкілля», – заявляють берлінські активісти.

«Свідомих» туристів, які готові цікавитись культурою, цікавитися містом загалом, перебувати у гармонії з жителями міста, відвідувати музеї та ходити на регулярні культурні заходи, а головне – витрачати більше – терпіти ще готові, але знайти їх складно.

«Берлінці все більше почуваються некомфортно через надмірний туристичний потік», – заявив Крістіан Танцлер з німецького берлінського агентства з управління туристичними напрямками та маркетингу Visit Berlin. Також, за його словами, необхідно, щоб туризм не підвищував ціни в місті.

Заходи розробляються — туристів намагаються «перерозподілити», наприклад, за допомогою програми Going Local, що використовується Visit Berlin, туристи отримують поради про інші місця, які варто відвідати, крім знайомих класичних адрес. Однак це навряд чи вплине на неякісних туристів.

Боротися з ними зростанням цін на житло, швидше за все, не спрацює — додають німці, посилаючись на досвід Іспанії. Та ж Майорка намагається позбутися туристів-п’яниць і тусовщиків і відповідно до цієї мети було досягнуто значного стрибка в якості готелів, а кількість 4- та 5-зіркових готелів різко зросла. Але незважаючи на зростання цін у регіоні, повним ходом триває тусовочний туризм.

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