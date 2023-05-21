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НімеччинаТуризм

Аеропорти Німеччини почали замінювати посадкові талони системою розпізнавання осіб пасажирів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Аеропорт Берлін-Бранденбург анонсував нову цифрову послугу біометричного розпізнавання осіб пасажирів, яке замінить посадкові талони та спростить процедуру проходження контролю. Проект запущений у тестовому режимі для клієнтів авіакомпанії Lufthansa, які мають право на пріоритетну посадку на рейси.

Представники аеропорту Берлін-Бранденбург заявили, що використання системи біометричного розпізнавання осіб дозволить мандрівникам проходити певні процедури в аеропорту без потреби пред’являти будь-які документи. Сервіс, що отримав назву BER Traveller, знаходиться на стадії тестування у співпраці з групою авіакомпаній Lufthansa Group, а також творцями технології FastID.

Вже зараз доступ до нової послуги в аеропорту Берлін-Бранденбург отримають клієнти Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines та Eurowings, які мають статуси Senator та HON Circle. Раніше вони мали пред’являти посадкові талони, щоб пройти у пріоритетну смугу контролю безпеки. Однак після введення нової системи матимуть швидкий доступ через окрему смугу з використанням системи розпізнавання облич.

Коментуючи нововведення, керуючий директор та головний операційний директор аеропорту Берлін-Бранденбург Томас Хофф Андерсон сказав: «Ми раді, що переконали Lufthansa Group, одного з наших найважливіших клієнтів, у великому потенціалі розпізнавання осіб для інтелектуалізації процесів обслуговування пасажирів у нашому аеропорті. Це хороша база, щоб запропонувати новий продукт «BER Traveller» та пасажирам інших авіакомпаній».

Як пояснює аеропорт Берлін-Бранденбург, на першому етапі послуга забезпечуватиме доступ лише до пріоритетної посадки. Однак надалі за допомогою системи розпізнавання осіб можна буде пройти контроль і на стійках самостійної реєстрації на рейси. “Якщо етап тестування пройде успішно, функція може бути поширена на інші пункти в аеропорту”, – йдеться у заяві Берлін-Брандербург.

Використання нової біометричної послуги є добровільним. Всім бажаючим необхідно зареєструватися в додатку від провайдера FastID, де зберігатимуться їх біометричні дані та особисті дані.

Пасажири, які зареєструвалися в додатку, матимуть можливість вирішувати перед кожною поїздкою, чи хочуть вони скористатися послугою на конкретному рейсі. Тільки після цього дані будуть передані, а після польоту – видалені з FastID, залишаючись лише у додатку клієнта. Це означає, що пасажири матимуть повний контроль над своїми даними у додатку та можуть повністю видалити їх у будь-який час.

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