Західна Африка переживає найважчу продовольчу кризу в історії через війну в Україні

Західна Африка переживає найважчу продовольчу кризу в історії через конфлікти, посуху та вплив війни в Україні на ціни та доступність продуктів харчування. Близько 27 мільйонів людей у ​​регіоні страждають від голоду, а до червня це число може зрости до 38 мільйонів, тобто на 40% у порівнянні з минулим роком і є історичним рекордом.

На великих ділянках Західної Африки, включаючи частини Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру та Нігерії, стоять ісламські повстанці, які змусили мільйони людей залишити свої землі. Поряд із Чадом, ці країни найсильніше страждають від голоду. Внаслідок зміни клімату в регіоні також почастішали повені та посухи, які перешкоджають розвитку сільського господарства. За даними Мережі щодо запобігання продовольчим кризам у Західній Африці, виробництво зерна у 2021/22 році впало на 39% у Нігері та на 15% у Малі.

Наслідки війни в Україні

Крім того, світові ціни на продовольство різко зросли, а торгівлю було підірвано вторгненням Росії в Україну. Мережа запобігання продовольчій кризі заявляє, що закриття кордонів через епідемію COVID-19 також вплинуло.

“Що нового і що погіршується, так це насамперед переміщені особи і землі, занедбані через конфлікт, а також нові водії”, – сказав Ассалама Давалак Сіді, регіональний директор Oxfam із Західної та Центральної Африки.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО), шість країн Західної Африки імпортують 30-50 відсотків. Ваша пшениця з Росії та України. Сіді попереджає, що війна в Україні також може відвернути такі необхідні кошти з регіону.

“Багато донорів вже заявили, що можуть скоротити фінансування Африки, щоб заплатити за біженців у Європі”, – сказала вона.

Відповідь США

“Сполучені Штати повинні збільшити продовольчу допомогу, щоб запобігти голоду для мільйонів людей, оскільки вторгнення Росії в Україну загрожує світовим постачанням зерна”, – заявили члени двопартійної групи боротьби з голодом у Сенаті США.

Конгрес передав Україні 13 мільярдів доларів допомоги 9 березня, але 2,65 мільярда доларів у вигляді продовольчої та іншої гуманітарної допомоги недостатньо для вирішення глобальної нестачі продовольства.

Вони вимагатимуть ще мільярди доларів у рамках будь-якого майбутнього законопроекту про COVID-19 або допомоги Україні, сказав один із співробітників Конгресу, знайомий із планами.

“Демократи і республіканці в Конгресі повинні швидко об’єднатися і затвердити екстрену продовольчу допомогу в усьому світі, щоб запобігти голодуванню десятків мільйонів людей, включаючи мільйони дітей”, – заявив Рейтер сенатор Корі Букер, демократ із Нью-Джерсі.

Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй (ВПП) оголосила про дефіцит фінансування у розмірі 9 мільярдів доларів. За даними агентства, до вторгнення 44 мільйони людей у ​​38 країнах перебували на межі голодної смерті. Нині наплив біженців з України та зриви весняної посівної в країні загрожують довести голод у світі до «катастрофічного» рівня. На Росію та Україну разом припадає близько 25% світового експорту пшениці, і ВПП отримує близько 50% товару з України.